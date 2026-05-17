Dara, surprinsă în brațele soțului după victoria la Eurovision

După ce a câștigat Eurovision 2026 cu piesa „Bangaranga”, Dara a trăit unul dintre cele mai emoționante momente ale serii alături de soțul ei.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care artista este surprinsă îmbrățișându-se, dansând și sărutându-se cu partenerul său, imediat după anunțarea victoriei istorice pentru Bulgaria. Filmările au circulat rapid online și au atras mii de reacții din partea fanilor Eurovision, mai ales după succesul obținut de reprezentanta Bulgariei în finala de la Viena. La un moment dat, Dara a făcut un dans sexy pentru soțul ei.

Bulgaria a câștigat Eurovision 2026

Dara a adus Bulgariei prima victorie din istoria participării la Eurovision Song Contest. Artista a câștigat competiția cu piesa „Bangaranga”, obținând 516 puncte.

Show-ul său, inspirat din ritualuri tradiționale bulgărești și construit în jurul unei energii intense și a unui concept vizual spectaculos, a fost considerat unul dintre cele mai puternice momente ale ediției.

Dara s-a căsătorit în 2025

Artista bulgară s-a căsătorit oficial în iunie 2025 cu logodnicul său, dr. Ervin Ivanov.

Anunțul a fost făcut chiar de cântăreață pe rețelele de socializare, printr-un videoclip în care apărea într-o rochie albă de mireasă, alături de șase domnișoare de onoare. „Tocmai m-am căsătorit!”, a spus Dara în videoclipul publicat pe canalele sale oficiale.

Cine este Ervin Ivanov

Soțul artistei, dr. Ervin Ivanov, este farmacolog și lucrează la proiecte de cercetare legate de medicamente și terapii bazate pe extracte din canabis.

Cei doi sunt împreună de mai mulți ani și sunt pasionați de călătorii, publicând frecvent imagini din vacanțele petrecute împreună în diferite colțuri ale lumii.

Cererea în căsătorie a avut loc în timpul unei vacanțe în Thailanda, iar Dara a confirmat atunci logodna prin videoclipul piesei „Samo Moi”, care includea imagini din călătoriile lor.

