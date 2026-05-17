Robotul Robert, dans impecabil pe Bangaranga în centrul Sofiei: „A prins imediat mișcările”

Robotul Robert a susținut-o pe Dara la Eurovision 2026

Suportul pentru Dara în marea finală Eurovision 2026 a venit din toate direcțiile, inclusiv din lumea tehnologiei.

Sâmbătă, cu doar câteva ore înainte, robotul Robert a pregătit o surpriză specială pentru Dara. Modelul AI a și-a exprimat susținerea printr-un spectacol pe cinste, organizat chiar în centrul Sofiei, relatează portalul bulgar de știri Nova.bg.

Robotul Robert a dansat impecabil pe Bangaranga în centrul Sofiei

Robert a devenit atracția principală de pe un bulevard din centrul orașului, acolo unde și-a început momentul artistic. Robotul a început să danseze pe refrenul celebrei piese Bangaranga a cântăreței.

Mișcările robotului Robert au fost impecabile și trecătorii s-au oprit să-l admire și să-l urmărească. Oamenii au filmat și au aplaudat mișcările robotului pe melodia care a adus Bulgariei victoria la Eurovision.

Din meiul online nu au lipsit nici comentariile la videoclip. Dincolo de inimioare și aprecieri, internauții au remarcat că Robotul Robert „a prins imediat mișcările” și că „a preluat instant vibe-ul”.

Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 cu piesa „Bangaranga”

Bulgaria a câștigat Eurovision 2026, marcând o premieră istorică. Dara, reprezentanta țării vecine, a cucerit trofeul cu piesa „Bangaranga”, o combinație spectaculoasă de ritmuri dance-pop și influențe folclorice, obținând 516 puncte.

Spectacolul de la Viena va rămâne în istoria competiției, iar Dara a demonstrat că muzica poate fi o punte între modernitate și tradiție.

Care este povestea din spatele piesei „Bangaranga”

Cu un spectacol impresionant, Dara a reușit să se impună în fața publicului european. Piesa „Bangaranga”, devenită virală înainte de competiție, se remarcă prin energia explozivă și influențele culturale bulgărești.

Odată cu victoria Bulgariei la Eurovision 2026, mulți s-au întrebat ce înseamnă „Bangaranga”. Artista a explicat semnificația titlului într-un interviu recent: „Termenul Bangaranga provine din argoul jamaican și descrie zgomotul, haosul, agitația și energia necontrolată. Este o dezordine frumoasă. O energie care te lovește înainte să o poți explica”.

„Bangaranga” nu este doar o piesă modernă, ci o punte între trecut și prezent. Dara a integrat inspirația din tradiția bulgărească «kukeri», un ritual străvechi destinat alungării spiritelor rele.

Participanții la acest obicei poartă măști uriașe, blănuri și clopote, iar dansurile lor ritualice au fost recreate pe scena de la Viena prin coregrafii intense și efecte vizuale spectaculoase.

Cine este Dara, artista care a adus victoria Bulgariei la Eurovision 2026

Darina Yotova, cunoscută sub numele de scenă Dara, s-a născut în orașul Varna, pe litoralul Mării Negre, și este una dintre cele mai apreciate artiste pop din Bulgaria.

Și-a început cariera la X Factor Bulgaria, iar succesul său a continuat cu lansarea mai multor hituri și a albumului ADHDARA în 2025.

Inspirat din experiența personală de a fi diagnosticată cu ADHD, albumul explorează teme precum haosul interior, vulnerabilitatea și acceptarea de sine.

România, pe locul trei la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, a adus țara noastră pe locul trei, obținând un rezultat remarcabil. Piesa și interpretarea ei au fost apreciate atât de juriu, cât și de public. Finala din acest an a fost una dintre cele mai disputate, iar România continuă să fie o prezență constantă în topurile competiției.

