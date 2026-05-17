Un urs a fost văzut în Cluj, lângă o școală și o stație de autobuz din comuna Apahida: mesajul autorităților

Ursul a fost filmat în apropierea unei școli și a unei stații de autobuz din Cluj

Un urs a fost surprins, duminică dimineaţă, trecând în fugă pe lângă o staţie de autobuz din comuna Apahida, judeţul Cluj. Incidentul, filmat de o cameră de supraveghere amplasată lângă şcoala din satul Demir, a avut loc în prezenţa a două persoane, potrivit News.ro.

Imaginile de pe camerele video arată cum animalul s-a deplasat rapid pe lângă staţia de autobuz situată lângă o şcoală, fără a provoca incidente.

Ce mesaj au transmis autoritățile locale din Cluj după imaginile cu ursul

Ursul a fost văzut în zone populate și frecventate de oameni, ceea ce a determinat autoritățile locale să emită un mesaj pentru localnici.

Ursul surprins lângă stația de autobuz din Cluj. Foto: News.ro

Primăria Apahida a transmis mai multe măsuri de precauţie pentru populaţie. Locuitorii sunt sfătuiţi să evite deplasările în zonele izolate sau slab iluminate, să supravegheze copiii în apropierea locuinţelor şi să nu lase resturi alimentare la îndemâna animalelor.

„Rugăm cetăţenii să nu se alarmeze, dar să manifeste prudenţă şi responsabilitate. Aceste măsuri sunt temporare, până la noi informaţii privind locaţia şi deplasarea ursului”, au declarat reprezentanţii administraţiei locale, potrivit sursei citate mai sus.

Autoritățile au implementat măsuri suplimentare pentru protecția animalelor

Proprietarii de animale domestice sunt îndemnaţi să le ţină închise în interiorul proprietăţilor, iar fermierii să intensifice paza animalelor pe păşuni, pentru a preveni eventuale atacuri. Autorităţile monitorizează situaţia şi vor oferi actualizări în funcţie de localizarea ursului.

Recent, momentul în care un urs este tranchilizat în Câmpina, după ce a fost prins de polițiști, a devenit viral. Animalul sălbatic a fost văzut de mai multe ori în zona orașului, până când a fost prins și mutat în siguranță, cu respectarea normelor pentru protecția animalelor.

