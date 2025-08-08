„La bine și la roast”, un show-eveniment spectaculos, care va putea fi urmărit în curând, atât la PRO TV, cât și pe VOYO, aduce pe scenă un concept vibrant, plin de umor inteligent, surprize și momente memorabile.

În fiecare ediție, o personalitate publică – fie ea actor, cântăreț, sportiv sau vedetă TV – devine ținta glumelor, satirei și ironiilor savuroase concepute cu grijă de un grup de prieteni, colegi de breaslă și comedianți consacrați. Totul va fi moderat de gazda roastului, care va menține echilibrul între replicile tăioase și buna dispoziție.

Vedetele care apar în „La bine și la roast”

Până când Pro TV va face anunțul oficial despre participanți, am aflat câteva dintre vedetele care apar în emisiunea „La bine și la roast”. Adrian Mutu va fi prezent, la fel și Florentin Petre.

Tot în show va apărea și Corina Caragea, celebra prezentatoare a Știrilor din sport de la Pro TV. Îmbrăcată într-o rochie mov a unui designer român, ea a făcut furori la filmări.

În show va apărea și Selly, chiar la costum. Din emisiune va face parte și comedianta Ioana State, care nu a arătat ocazia și a făcut mai multe poze la filmări, care au ajuns pe Facebook.

Unde se filmează „La bine și la roast”

Emisiunea „La bine și la roast” se filmează la Opera Națională din București. Corina Caragea a arătat un clip video de la filmări despre cum decurge totul în culisele emisiunii. Invitații sunt pe scenă și o mulțime de persoane sunt în public.

Cine prezintă „La bine și la roast”

Răzvan Exarhu a semnat contractul cu PRO TV. Răzvan Exarhu va fi roast master-ul noului show „La bine și la roast”, care va avea premiera în curând la PRO TV și pe VOYO – un show eveniment special ce îmbină umorul tăios cu emoția autentică, într-un format curajos și proaspăt.

Cu stilul său inconfundabil, Răzvan Exarhu devine ghidul perfect într-o serie de episoade în care celebritățile iau loc pe cel mai… „fierbinte scaun”, unde devin ținta ironiilor savuroase și glumelor atent construite chiar de către prieteni, colegi sau comedianți cunoscuți.

Personalitate radio, jurnalist, scriitor și una dintre cele mai distincte voci din media românească, Răzvan Exarhu este cunoscut pentru umorul său subtil, comentariile sociale tăioase și abilitatea de a echilibra sarcasmul cu eleganța. De-a lungul carierei, a cucerit publicul prin emisiuni de radio centrate pe personalitate, cărți provocatoare și apariții media memorabile.

„La bine și la roast e un show care mi se potrivește perfect. Roast-Master e titlul pentru care m-am antrenat cu autoironie timp de o viață. E un show pentru cei care cred că au simțul umorului. Și pentru cei care sunt pe cale să afle că nu-l au. E o emisiune despre autoironie, despre curajul de a te lăsa ars cu zâmbetul pe buze și despre plăcerea pură de a-i vedea pe alții cum se înroșesc – de rușine, de nervi, de la lumina reflectoarelor, cine știe? Aici nu ne luăm prea în serios, dar luăm foarte în serios glumele. E un show pentru cei care știu că dacă nu poți râde de tine, n-ai ce căuta pe scenă”, spune Răzvan Exarhu.

