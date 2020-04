De Justin Gafiuc,

Înainte să cadă cortina și peste teatre din cauza pandemiei de coronavirus, pe Alex Conovaru îl puteați vedea la Comedie, la Avangardia sau la Teatrul Independent. Numele lui apărea pe afișele unor piese precum ”Revizorul”, ”Mult zgomot pentru nimic”, ”Diseară la 7”, ”Suflete moarte” sau ”20 de minute cu îngerul”, regizate de Andrei Șerban, Horațiu Mălăele sau Felix Alexa.

L-ați remarcat și în filme ca ”4 luni, 3 săptămâni, 2 zile” (Regia Cristi Mungiu), ”Heidi” (Regia Cătălin Mitulescu) sau ”Trei frați de belea” (Regia Theodor Halacu), în spoturi publicitare pentru Kreskova, Mr. Proper, Ciuc, Samsung, ING, dar și în diferite producții TV la mai multe posturi de televiziune.

Azi, își petrece și el majoritarea timpului în casă. ”La început, a fost o binecuvântare, fiindcă veneam după o perioadă foarte aglomerată, cu multe filmări, turnee, spectacole. Mă săturasem de drumuri. Chiar îmi doream o pauză, dar acum suntem nejucați rău, cum spunem între noi, colegii de la Comedie”, zice Conovaru.

El povestește că ”ne-am reunit toți colegii într-un grup online, cum nu s-a mai întâmplat niciodată, și fiecare spune acolo ce crede și cum crede că e bine să se întâmple lucrurile mai departe. E clar însă că-mi lipsește scena. Cu asta ne hrănim. Îmi vine să ies în fața blocului și să recit Scrisoarea a treia cu glas tare. Ar merge s-o fac și de la balcon, numai că în spate sunt vecin cu cimitirul Iancului, unde oamenii stau foarte cuminți și n-ar avea cine să aplaude”.

Cu ce își umple însă timpul un actor în vremuri de pandemie globală? ”Citesc texte noi, mă gândesc la alte proiecte, vreau să regizez o piesă și lucrez la scenariul unui scurt metraj legat de fotbal. Mă uit cu drag la marile meciuri ale echipelor românești de-a lungul anilor și le retrăiesc cu aceeași emoție ca și cum ar fi live. Și mai joc FIFA 2020, tot aleg Dinamo, dar, din păcate, și în sistemul virtual sunt la fel de praf ca în realitate. S-a făcut și un update, l-am pierdut și pe Nistor, am rămas doar cu Fabbrini”, mărturisește Alex.

Sunt și acționar la Dinamo, în grupul fanilor. Am stat în galerie cu Clinceniul, în Cupă, iar Elias, liderul suporterilor, le-a strigat la un moment dat celor vreo 30 de inși: «Să-mi spuneți de ce nu cântați? Ați avut greu la teză? Nu sunteți la teatru, că-l văd aici și pe Maestru!». Auzi, eu eram Maestrul!

Conovaru dezvăluie că, împreună cu alți actori de la Comedie, vor lansa în curând o versiune 2020 a trailerului celebrului film ”Alien”, iar un alt proiect se derulează pe pagina de Instagram a teatrului, unde, în fiecare miercuri de la ora 18:00, stă la șuete amuzante cu colegii: ”Le-am avut invitate în urmă cu o săptămână pe Delia Nartea și Ilona Brezoianu, iar zilele trecute pe Tudor Chirilă”.

Pregătim periodic mesaje pentru public și o dată pe săptămână e difuzată o piesă înregistrată pe pagina de facebook a Teatrului de Comedie. Nu prea cred eu în piesele online, fiindcă energia din sală n-ai cum s-o înlocuiești, dar lumea se uită. Am înțeles de la directorul George Mihăiță că am avut și 560.000 de vizitatori pe online.

Alexandru Conovaru, actor Teatrul de Comedie: