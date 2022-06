Recent, Connect-R a fost invitat în podcastul moderat de părintele Visarion Alexa. În cadrul interviului, artistul a rememorat copilăria dificilă prin care a trecut.

„Consider că sunt bogat pentru că am venit de la sub zero. Noi mult timp am luat mâncare de la cantina socială până la 15-16 ani”, a declarat Ștefan Mihalache, pe numele lui din buletin, conform Click.

Cântărețul nu a uitat deloc gustul de la acea cantină, unde tot ce „era mâncare gătită era aproape necomestibil”. „Dar ne bucuram de salamuri, ne bucuram de pâine, de pui. Când era Crăciun sau orice sărbătoare ne dădeau pui, niște carne de porc sau dulciuri. Atunci era minunat”, a mai completat el.

Connect-R a fost vânzător de ziare

Până la a deveni un star al muzicii și de a produce milioane de euro, Connect-R a lucrat și ca vânzător de ziare în intersecție până în anul 2000. O întâmplare i-a schimbat destinul, la semafor, niște tineri ascultau muzica lui, iar acel episod a fost declicul. A aruncat o sută de ziare într-un canal și și-a canalizat toată energia pe și pentru muzică. Cât câștiga pe zi atunci, ca vânzător de Libertatea și de alte ziare, așa cum a mărturisit?

„30 de lei noi. Îmi luam țigări, ceva de la un fast-food din Piața Romană, unde se strângeau raperii, și un suc. Cei din mașină au fost trimiși de către univers să-mi spună: «Băiatule, dă-i drumul de aici și fă ce trebuie să faci!». Și când lucram ca tinichigiu auto, maistrul meu, domnul Lucian, să-i dea Dumnezeu mângâiere!, m-a dat afară, prinzându-mă în spatele unui ARO, trebuia să îndrept un prag, iar eu scriam versurile unei melodii pe o foaie: «Ce faci, băi țigănușule?! Uită-te la tine, nici ciocanul nu știi să-l ții în mână, o să râdă nevastă-ta de tine, nu ești bun de nimic! Du-te și fă muzica aia atunci». Am fost foarte supărat în acea zi, dar îi mulțumesc din suflet”, a dezvăluit Connect-R în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

