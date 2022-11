Acum, la doi ani de la marea victorie de la „Românii au talent”, mecanicul auto Radu Palaniță are o viață complet diferită. Nu mai repară mașini, ci merge la spectacole de muzică, cântă la evenimente private și îi încântă pe toți cu talentul lui.

„Emisiunea m-a ajutat și în continuare mă ajută. E o lume pe care eu am descoperit-o în acel an, o lume în care chiar îmi place să fiu. Și constat cu tot ceea ce se întâmplă că abia acum fac ceea ce-mi place cu adevărat. Confirmarea a fost că eu trebuie să cânt și să bucur pe toată lumea, așa cum mă bucură pe mine când cânt. Cânt pentru mine, dar cânt și pentru oameni”, a explicat pentru playtech.ro câștigătorul, care a participat recent la un concurs în Italia.

„Cânt la anumite evenimente. Recent, am fost în Italia la San Remo senior, unde am ajuns în finală. Nu am câștigat, dar nu întotdeauna e vorba de a câștiga, ci și de a participa. Au mai fost și alte festivaluri, plus evenimente private, precum nunți, botezuri unde sunt solicitat. E o activitate care vine după pandemie, și pentru toată lumea e puțin dificil până se vor pune din nou rotițele în mișcare”, a mai spus el.

„Mi-am ajutat apropiații cu cât am putut. Nu au fost foarte mulți bani”

Banii de la „Românii au talent” i-a cheltuit deja. „Mi-am cumpărat o casă, pentru că locuiam cu chirie. Am investit în ceea ce înseamnă scule, cum le spunem noi, datorită meseriei. Pentru că știam că asta voi face de acum înainte și voi avea nevoie de așa ceva. Mi-am ajutat apropiații cu cât am putut. Nu au fost foarte mulți, dar au fost suficienți ca să pot să pornesc în această nouă viață”, a mai dezvăluit Radu Palaniță, care e ajutat în cariera sa de două mari nume mari din industria muzicală.

„Ovidiu Komornyik. Ne-am împrietenit după. Nimeni nu a știut de mine, dinainte, meseria mea de bază era de mecanic auto, eu stând sub mașini și reparându-le, necântând deloc. Îi mulțumesc din suflet lui Ovidiu pentru mâna de ajutor pe care mi-a întins-o și pentru sfaturile pe care mi le dă în acest domeniu, ne știam doar prin prisma telespectatorului sau a ascultătorului. Și, de asemenea, și domnul profesor Adrian Daminescu. Și cu el sunt în relații foarte bune. Ei sunt cei mai importanți oameni pentru mine din această industrie. Și consider că suntem prieteni”, a mai declarat el.

Întrebat dacă mai repară mașini, Radu Palaniță a explicat că este mecanic auto acum doar pentru mașina lui personală. „Acum nu se mai poate, pentru că nu-mi mai permite timpul. Dar, ca să nu uit cum e ca mecanic auto sau munca fizică, atunci când am nevoie, la mașina mea, repar la ea”, a încheiat el.

