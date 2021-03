Viața lui Zanni, de la „Survivor România”, după ce a părăsit orfelinatul. „Era un cămin pentru șobolani, era o mizerie de nedescris”

Zanni a avut o copilărie dură, a trăit în orfelinat, iar amintirile din acea perioadă sunt cutremurătoare. Acesta a făcut dezvăluiri neașteptate pentru revista VIVA!.

„Când am ieșit, am simțit că e cea mai frumoasă zi din viața mea. Am simțit că am scăpat, am evadat. Le-am dat motive să mă dea afară, pentru că eram tot timpul revoltat.

Puneam mult preț pe libertate, era mai importantă decât mâncarea și un loc de dormit. Era ca o pușcărie – bătaie, pedepse încontinuu, nimeni nu vorbea cu noi. Am găsit un cămin de nefamiliști cu chirie, era 100 de lei pe lună. Era un cămin pentru șobolani, era o mizerie de nedescris.

Am stat acolo doi ani, singur. Atunci m-am cunoscut, am înțeles cine sunt, ce vreau de la mine, de la viață, ce doresc să fac”, a declarat Zanni pentru revista VIVA!

Câte tatuaje are pe corp

„Am peste 100 de tatuaje. Am făcut 30 de tatuaje într-o săptămână. Dacă aveam bani, le făceam pe toate o dată. Am investit foarte mult în ele. Câteva zeci de mii de lei.

Cel mai scump a fost 1.200 de lei. Ele reprezintă revoltă, fiecare tatuaj este transcrierea unui sentiment – frustrare, revoltă. Am tatuat pe mine numai sentimente”, a mai adăugat concurentul de la „Survivor România”.

Citeşte şi:

Statistică INSP: doar 2 din 100.000 de români care s-au vaccinat cu rapel nu au dezvoltat imunitate, s-au îmbolnăvit și au murit

INTERVIU | Vicepreședintele PNL Florin Roman îi cere premierului Cîțu să poarte „o discuție serioasă” cu ministrul Voiculescu: „Ori ești solidar, ori pleci”

Aproximativ o țară | Despre digitalizarea de miliarde anunțată bolovănos de Guvern și cum nu reușesc autoritățile să știe niciodată nimic exact

PARTENERI - GSP.RO Pițurcă, reacție spumoasă în studio la adresa lui Ion Crăciunescu: „Mi-ai luat banii, m-ai păcălit”

Playtech.ro Dr. Adina Alberts a făcut anunțul în miez de noapte: ‘Abia ăsta se poate numi vaccin’

Observatornews.ro Măști COVID-19 numai pentru nas, pe care oamenii să le poarte în timp ce mănâncă

HOROSCOP Horoscop 25 martie 2021. Berbecii au o zi cam complicată, în care planurile lor pot fi date peste cap

Știrileprotv.ro Polițiștii indieni au oprit pe aeroport doi bărbați, din cauza tunsorilor. Ce au descoperit apoi. FOTO

Telekomsport Gest necugetat la TV. O jurnalistă, lăsată goală şi atinsă de prezentator. Ce a urmat e revoltător: "Regret profund" FOTO

PUBLICITATE Fă testul și află cu ce personaj din seriale semeni. Avem și premii (Publicitate)