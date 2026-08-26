Bărbatul achiziționase noua generație BMW M5, o bijuterie tehnică hibridă de tip plug-in ce dezvoltă o putere impresionantă de 727 de cai-putere și un cuplu de 1.000 Nm. Producția germană combină un motor termic V8 cu un propulsor electric, oferind performanțe demne de un supercar, cu o accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 3,5 secunde. Totuși, în ciuda cifrelor spectaculoase, experiența de proprietar s-a încheiat brusc.

Consumul combinat de combustibil este de 4,6 l/100 km, deloc rău pentru o berlină de peste 5 metri lungime și cu o asemenea greutate. Dacă ar fi să găsim o deficiență, aceasta ar fi autonomia electrică destul de limitată: este estimată la 68 km.

Conform anunțului Cars & Bids , mașina noastră prezentată includea și câteva dotări suplimentare . Printre acestea se numărau vopseaua mată opțională Frozen Deep Grey (3.600 USD), jante M de 20 și 21 de inchi, pachetul Driving Assistance Professional (1.700 USD) și pachetul Carbon (3.100 USD), printre altele. În interior, tapițeria din piele Merino roșie și neagră era completată de ornamente din fibră de carbon, fiind incluse și dotări precum un sistem audio surround Bowers & Wilkins. Din păcate, nu a avut ocazia să se bucure de ea prea mult timp.

La scurt timp după livrare, vehiculul achiziționat cu peste 133.000 de dolari (aproximativ 114.000 de euro) a fost scos la licitație pe o platformă de specialitate, unde cea mai mare ofertă finală s-a oprit la 115.000 de dolari.

Deprecierea accelerată și compromisul masiv al masei vehiculului

Decizia de a renunța atât de repede la un model abia lansat a surprins comunitatea auto, însă la baza ei se află schimbarea radicală de arhitectură a noului M5. Odată cu integrarea sistemului hibrid și a bateriei pentru rulare electrică, masa totală a sedanului a crescut la aproape 2,5 tone.

Acest detaliu schimbă semnificativ dinamica pe drum. Deși inginerii diviziei de performanță au instalat soluții tehnice avansate pentru a menține agilitatea pe viraje, greutatea masivă își face simțită prezența, îndepărtând modelul de puritatea mecanică și feedback-ul sportiv specifice generațiilor anterioare.

Pentru cumpărătorul american, utilizarea zilnică sau pe circuit s-a dovedit a fi departe de așteptări. Pus în fața perspectivei ca mașina să rămână nefolosită în garaj și să piardă și mai mult din valoare odată cu trecerea timpului, acesta a preferat să absoarbă o pierdere imediată de 16.000 de euro decât să înregistreze o depreciere și mai accentuată pe parcursul lunilor următoare.

După cum explică proprietarul în comentarii, după ce l-a cumpărat în mai 2025, nu a fost tocmai nemulțumit de această formidabilă berlină hibridă plug-in. Dar, fiind redistribuit la un nou loc de muncă, se muta în străinătate și nu avea să se poată bucura de BMW-ul său M5. „În loc să-l las nefolosit, îl scot la vânzare în stare perfectă, practic ca nou, cu mai puțin de 320 km.”

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