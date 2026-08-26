Conform PhoneArena, compania a prezentat o versiune actualizată a celebrei sale lavete de șters ecrane, iar singura schimbare notabilă este prețul redus, care scade de la 19 la 9 dolari.

„Cârpa” Apple, acum mai ieftină

Lansată pentru prima dată în 2021, laveta Apple a devenit rapid un subiect de amuzament în rândul utilizatorilor. În ciuda aspectului său simplu, produsul a fost promovat ca fiind „fabricat dintr-un material moale și non-abraziv” și compatibil cu o gamă largă de dispozitive Apple, inclusiv cele cu ecran nano-texturat, cum este cazul unor monitoare de vârf precum Pro Display XDR.

Laveta Apple, pe un fundal alb.
Laveta Apple ar putea fi singurul produs al companiei care se ieftinește în 2026. Sursa Foto: Apple

Noua versiune a lavetei păstrează aceleași caracteristici, conform paginii produsului. Totuși, un detaliu a atras atenția: prețul redus la jumătate. Dacă până acum costa 19 dolari, acum poate fi achiziționat pentru doar 9 dolari.

Reducerea ar putea face din acest accesoriu unul dintre cele mai accesibile produse din portofoliul Apple în 2026.

Lansare simultană cu noile produse Apple

Laveta fost lansată în aceeași zi cu noile modele Mac mini și Mac Studio, precum și cu chipset-ul M6. Cu toate acestea, nici Mac Mini și nici Mac Studio nu dispun de un ecran propriu, ceea ce face ca laveta să fie mai degrabă un accesoriu destinat utilizatorilor care dețin alte dispozitive Apple, cum ar fi iPhone, iPad sau Studio Display.

Unele speculații apărute pe forumurile online sugerează că reducerea de preț ar putea indica o modificare fizică a lavetei, cum ar fi o dimensiune mai mică. Însă, Apple nu oferă detalii despre dimensiunile produsului pe pagina oficială, așa că rămâne de văzut dacă acest lucru se confirmă odată cu livrarea primelor comenzi.

Reacții amuzante pe internet

Anunțul noii lavete Apple a stârnit reacții variate pe internet, mai ales pe Reddit, unde utilizatorii s-au întrecut în glume despre „compatibilitatea cu M6” sau ”tehnologia OLED din microfibră”.

Pe un ton mai serios, un utilizator a remarcat că acesta este „cea mai bună lavetă” pe care a folosit-o vreodată.

Un produs simbolic

Deși pare un produs lipsit de importanță, laveta a devenit o parte amuzantă, dar memorabilă, din istoria Apple. Lista sa extinsă de compatibilitate, cu device-uri lansate încă de pe vremea iPhone 5, subliniază angajamentul companiei pentru detalii.

Rămâne de văzut dacă prețul redus va atrage mai mulți clienți, dar un lucru e cert: acest accesoriu continuă să fie un simbol al atenției Apple pentru cele mai mici detalii.

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