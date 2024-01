Acum ani de zile, Vica Blochina și Oana Roman participau împreună la petreceri, la evenimente mondene, ba chiar mergeau împreună în vacanțe. Relația lor s-a răcit ulterior, iar totul a culminat cu un scandal public la sfârșitul lui 2023.

Vica Blochina a criticat-o pe Oana Roman, după ce vedeta s-ar fi editat în niște fotografii și ar fi promovat un ceai de slăbit. „Doamne, ce escrocherie… Refuz să cred că Oana prelucrează aceste poze. Mă întreb dacă chiar a văzut aceste postări. E mai slabă decât Raluca Bădulescu. Cine naiba mai crede vreodată în acest produs?!

Cei care faceți asemenea trucaje… Asta se numește escrocherie, duceți populația în eroare… păcăliți ca să vindeți”, a transmis Vica Blochina, prin intermediul unui mesaj pe pagina sa personală de Instagram.

„Dacă vrei să apari pe prima pagină a ziarelor, spui o mizerie despre Oana Roman”

Auzind acestea, Oana Roman a reacționat la momentul respectiv: „În România, dacă ești într-un con de umbră și vrei să apari pe prima pagină a ziarelor, spui o mizerie despre Oana Roman și ai găsit varianta sigură ca să fii din nou în atenția presei.

Aștept ca cei care apar doar pe cârca mea în presă și la tv să facă ceva cu viața lor, astfel încât să fie în atenția publicului cu realizări personale”, a scris Oana Roman pe Instastory.

Acum, invitată într-o emisiune online la Playtech, Vica Blochina nu s-a ferit și a comentat despre scandalul cu Roman. A spus de unde a pornit totul, de fapt. „Mie nu îmi place, în general, tot ce înseamnă ipocrizia. De aia cred că m-am și luat de… Ști care e faza?

Poate de asta și-a permis cândva, de pe online, și mi-a părut rău un pic, după aia, că poate nu era treaba mea să mă iau și de Oana Roman. Nu îmi place ipocrizia. Băi, deci mă uit câteodată și prefer să nu mă mai uit apoi pe online, pentru că văd atât de multă minciună și ipocrizie.

Și cunoști oamenii, și le vezi cu ochii tăi, vezi ce se întâmplă. Dar vezi că te mint atât de mult că te apucă frustrarea. Și când ai perioade mai așa, le dai. Acum poate nu aș fi făcut asta… Ce pana mea stai atâta să minți? Nu am fost prietene bune niciodată, am fost amici cu beneficii. Ne ajutam, mai mult eu”, a explicat Vica Blochina, care a susținut totodată că ea o ajuta cu contracte în mediul online pe Oana Roman când erau apropiate.

„De multe ori când aveam contracte eu, fără să știe ea, le trimiteam la ea”

În continuare, ea a mai zis că așteaptă hârtie de la avocat, căci Oana Roman a susținut public că o dă în judecată. „Eu o consider pe ea o femeie deșteaptă și știe ce face. Este extrem de bună, foarte bună pentru comunitatea ei online și, poate ea nu știe, dar de multe ori când aveam contracte eu, fără să știe ea, le trimiteam la ea.

Pentru că eu consider că ce este al ei e meritul ei, pe bune, la multă lume am spus. Nu fac asta să mă laud, dar ce e al ei este al ei. Dar ce nu mi-a plăcut, am taxat. Poate aiurea, într-un fel… Ce naiba? Nu (n.r. nu au mai vorbit de la ceartă).

Asta cu ceaiul tot aștept, văd că mă amenință cu judecata și tot nu vine nicio hârtie. Așa a spus, eu tot aștep să vină hârtia de la avocat, verific căsuța poștală în fiecare zi. Dar nimic. Poate durează în România, e mai greu…”, a mai spus Vica Blochina.

Vica Blochina și Oana Roman nu au mai vorbit de la scandal

Așadar, continuă scandalul între cele două vedete, care nu mai vorbesc de când s-au certat anul trecut în spațiul public. „Ce mă interesează pe mine? Nu vorbim, de ce să vorbim? Ce, acum să mă fac… Pentru ce? Sunt caterincile mele care sunt asumate, le-am făcut și aia e. Ce? Nu îmi schimbă mie viața nicio persoană din jurul meu decât familia mea, mama mea, copilul meu și persoanele mele apropiate”, a încheiat Vica Blochina.

