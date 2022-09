Vica Blochina nu vrea să-l facă pe Edan fotbalist, ca pe tatăl său celebru. Îl vrea medic estetician. „Edan face 15 ani, acum a crescut! E mai înalt ca mine!

Nu vreau să se facă fotbalist, doctor estetician vreau. Toate prietenele mele i-au zis: să ne faci păpușă din mătușă”, a declarat fosta amantă a lui Victor Pițurcă.

„Eu îmi doresc să fiu ca tata”

Acum ceva vreme s-a aflat ce relație are, de fapt, Victor Pițurcă cu fiul Edan. El i-a mărturisit mamei sale că tatăl lui e idolul său. „Eu îmi doresc să fiu ca tata! Copilul mi-a dat-o așa și m-a pus pe gânduri. El este idolul lui. I-am zis «Cum așa?», mi-a zis «Tati e foarte disciplinat». Asta înseamnă că, prin toată nebunia prin care am trecut, am fost destul de maturi amândoi și ne-am gândit la binele copilului și lucrurile s-au așezat în așa fel încât copilul este foarte fericit”, a spus Vica Blochina în emisiunea de la Antena 1, conform spynews.ro.

Vica Blochina a mărturisit că nu a rămas în nicio relație cu Victor Pițurcă, comunică doar de dragul copilului lor. „Ce s-a întâmplat cândva, așa a fost să fie. Acum sunt matură, dacă ar fi să refac lucrurile, nu aș mai avea o relație cu un bărbat însurat. (…) Cred că în continuare plătesc pentru asta, de aia în continuare sunt și singură, cred. Probabil am făcut, fără să vreau, rău cuiva”, a mai mărturisit vedeta.



