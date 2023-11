Înainte de finala Survivor România 2023, Vica Blochina se afla pe patul de spital, după ce suferise o operație de micșorare a stomacului. Fosta balerină a considerat că a pierdut lupta cu kilogramele în plus, astfel că a considerat că o intervenție ar fi singura soluție pentru a ajunge la forma pe care ea și-o dorește.

În doar patru luni, ea a slăbit 10 kilograme, deși și-ar fi dorit să slăbească 11 kilograme. Acum, Vica Blochina mărturisește că se confruntă cu o problemă și încearcă din greu să remedieze situația. Pentru că a slăbit atât de mult într-un timp foarte scurt și nu a făcut prea mult sport, pielea a început să își piardă din fermitate și să i se lase. Acest lucru nu i s-a părut deloc estetic vedetei, care a mers imediat să facă mai multe tratamente corporale.

„După ce am slăbit vreo zece kilograme în patru luni de zile acum am o durere de cap… plus că trebuie să am grijă de pielea mea, deoarece în unele locuri a început să se și lase pielea și vreau să lucrez foarte mult la fermitate. Eu una iubesc tratamentele corporale și faciale la nebunie”, le-a spus Vica Blochina celor care o urmăresc pe rețelele de socializare, potrivit Click!.

„Au fost 21 de zile în care am ținut post cu apă plată și 3 zile post negru fără apă și am slăbit 900 de grame”

Deși în tinerețe a făcut sport de performanță, în ultima perioadă ea nu a mai făcut atât de multă mișcare. Vica Blochina pune mare accent pe aspectul fizic și își dorește să arate întotdeauna impecabil.

„Eu sunt un om care cere foarte mult de la el, pot spune perfecționistă. Tot timpul vreau să arăt bine, să fiu frumoasă. Mă certam singură (înainte de intervenție – n.r), mă uram. Pur și simplu când treceam pe lângă oglindă în casă întorceam capul pentru că nu mai știam ce să fac. Mă certam foarte mult, îmi ziceam: «Băi, dar tu nu ești în stare să slăbești». Făceam eforturi supranaturale. Au fost 21 de zile în care am ținut post cu apă plată și 3 zile post negru fără apă și am slăbit 900 de grame, până la un 1 kilogram”, a povestit Vica Blochina, pe canalul ei de YouTube.

Cât a costat operația făcută de Vica Blochina pentru micșorarea stomacului

Vedeta a suferit o intervenție numită plicatura gastrică, pentru care a plătit mii de euro, după cum a anunțat în emisiunea ei de pe YouTube, „Femeia deasupra”.

Vica Blochina a urmat mai multe diete, regimuri alimentare stricte, însă nu a mai reușit să dea jos kilogramele nedorite. Astfel, vedeta a ajuns la medic, unde a suferit intervenția plicatura gastrică, de micșorare a stomacului.

Doar 48 de ore a stat internată în spital și nu a avut nicio durere. În emisiunea ei de pe YouTube, ea a dezvăluit mai multe despre intervenția suferită, cât și prețul acesteia, în euro. „48 de ore am stat în spital. Ce însemnă plicatura gastrică?

Este micșorare de stomac. Costul operației este undeva la 3.900 de euro, se face o analiză completă înainte de operație. Ce am voie să mănânc?

Creme de legume, piureuri, dar mai lichide. Apoi piureuri mai solide și apoi după o lună de zile ai voie să revii cu mâncarea normală. (…) Dacă mănânci mai mult și mai repede, ai o senzație de sufocare și îți vine să vomiți, deci trebuie să mănânci extrem de încet”, a zis Vica Blochina pe YouTube.

Și a continuat: „Nu doare absolut deloc, ai o ușoară senzație de durere gastrică, o jenă și medicațiile pe care le iei după operație sunt o pastilă și niște injecții pentru a nu ți se coagula sângele”, a mai transmis ea.