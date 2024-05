Îmbrăcată într-o rochie neagră, foarte decoltată, Vica Blochina a pășit cu zâmbetul pe buze în platoul emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars. Prezentatorul Dan Capatos a complimentat-o pentru cum arată acum.

Vedeta a slăbit mai multe kilograme, urmează o dietă și face și sport. Mai nou, Vica Blochina are și o nouă pasiune pentru care s-a pus pe învățat. Ea studiază numerologia, știință a numerelor, care, apelând la complicate legi ale matematicii astrale, servește astrologilor pentru definirea destinului uman.

Vica Blochina: „Numerologia este cea mai veche știință care există pe planeta asta”

„Nu mai vreau distracție, alcool, gata, uită-te și învață. E foarte bine așa”, i-a spus Vica Blochina lui Dan Capatos. Ulterior, ea a dezvăluit: „Mereu m-a pasionat asta, îmi doresc să fac ceva care duce la un rezultat. Numerologia te învață să-ți dai seama ce-ți dorești, de ce energie ești ghidat și îți dă și cheia, astfel încât să faci lucrurile.

Numerologia este cea mai veche știință care există pe planeta asta, ca să nu facem glume pe tema asta. Este o știință descoperită de Pitagora, căruia îi învățăm și acum teoria. Toți președinții au numerologii lor“.

Recomandări EXCLUSIV. Cum arată declaraţia lui Vlad Pascu de recunoaştere a faptelor prin care ar putea obţine o pedeapsă mai mică în dosarul accidentului de lângă 2 Mai

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Și lui Dan Capatos i-a dat câteva sfaturi, ținând cont de ziua nașterii sale: 25. „Trebuie să ai o viață extrem de ponderată, pentru că tu, fiind născut pe data de 25, ești cifra 7, ești născut geniu, conducător, ești ca Putin. La tine în corp este extrem de multă energie. La tine în viață necesită multă disciplină, dacă vrei să ai parte de mult realizări. Trebuie să ai o vedere clară, pentru că poți fi multitasking”.

Încă o dată Vica Blochina a demonstrat că a deprins deja câteva cunoștințe despre numerologie, a spus cum va fi anul 2024. „Anul 2024 este un an karmic, iar fiecare om are o anumită cifră și o să fie un an extrem de greu.

Mai ales pentru oamenii care au și cifra 8. În anul 2024, unii pot rămâne fără bani, fără nimic sau, dacă au fost super corecți cu viața lor, o să primească foarte multe“, mai susține Vica Blochina.

Din ce face bani Vica Blochina

Recomandări Elveția a câștigat Eurovision 2024. Cine este Nemo, artistul care a ridicat marele trofeu. Concursul, marcat anul acesta de tensiuni

Vica Blochina se răsfață în vacanțe de lux, apare cu bijuterii și haine de mii de euro și niciodată nu își refuză nicio plăcere. Femeia cu care Victor Pițurcă a făcut un copil a stârnit controverse în rândul internauților, după ce aceasta și-a afișat viața de lux. Pe YouTube, fosta balerină a început un nou proiect, care se numește „Femeia deasupra” și vorbește despre diferite subiecte.

Vica Blochina a decis să răspundă întrebărilor, iar un admirator a întrebat-o de unde are bani. „De unde am bani? Îmi cad din cer! Banii mei îmi cad din cer! Deci, dorm noaptea și când mă trezesc… mă uit stânga dreapta și văd noaptea bani lângă. Am eu o înțelegere foarte bună cu cel de Sus. Ce întrebare e asta? Tu de ce nu ai bani?

Sunt perioade când mănânc o bomboană. Sunt perioade și perioade. Pe bune, frigiderul la mine este gol. Înainte când mergeam la magazin cheltuiam una-două bani, acum nu mai cheltui bani. Acum dacă îmi este foame iau un cub de gheață în gură, se umple stomacul cu apă și gata… am mâncat!”, le-a spus blondina fanilor ei.

Pentru cei care nu știu, Vica Blochina a participat la mai multe reality show-uri, unde a fost plătită cu zeci de mii de euro. Blondina a fost concurentă la „Survivor România” 2023, a participat la „Asia Express”, la „Ferma Vedetelor”, dar și alte emisiuni.

Recomandări Se redeschide ancheta în cazul morții mezzosopranei Maria Maxim Nicoară. Soțul artistei, principalul suspect, audiat din nou. Cercetările, considerate „deficitare”

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă are și o afacere cu lenjerii de pat, iar campaniile pe rețelele de socializare, din care câștigă bani frumoși, nu lipsesc.

Urmărește-ne pe Google News