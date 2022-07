După ce a dispărut din lumina reflectoarelor, Victor Slav revine pe micul ecran. De data aceasta, fostul prezentator TV a semnat contractul cu Antena 1 și va fi concurent la „Splash! Vedete la apă” 2022. Alături de Victor Slav vor mai fi și alte vedete și persoane publice. Cezara Cristescu, Costin Gheorghe, Natalia Mateuț și Naomi Hedman au acceptat provocarea de a își arăta curajul la „Splash! Vedete la apă” 2022.

Un nou sezon al celui mai răcoritor show al verii, „Splash! Vedete la apă”, revine în curând la Antena 1. Zeci de personalități, care activează în domenii cu totul și cu totul diferite, vor fi provocate de antrenorii competiţiei să îşi demonstreze abilităţile în ceea ce privesc săriturile în apă, dar, mai ales, vor încerca să-și testeze limitele și să-și învingă temerile, în cel mai nou sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apă”.

În fiecare săptămână, curajoşii care au acceptat provocarea „Splash! Vedete la apă” se vor antrena asemenea unor campioni la înot, alături de instructorii lor. Aceștia din urmă îi vor încuraja pe „elevii“ lor să facă salturi spectaculoase de pe platformele de 3, 5, 7 sau 10 metri ale Bazinului olimpic de la Bacău.

Cu ce se ocupă Victor Slav în prezent

El are o afacere online și are de gând să deschidă și mai multe, pentru că acestea îi aduc profit. „În prezent am un business online și îl pregătesc pe al doilea, de fapt, încă două. Cel care este deja pe piață este cu parfumuri, următorul o să fie cu brățări, iar celălalt este o surpriză. Merge foarte bine, avem deja un an de când ne ocupăm, totul este pus pe roate. Sunt cu încă un băiat în businessul acesta.

Iubita mea este implicată, vine cu idei. Femeile sunt întotdeauna implicate în orice și au întotdeauna idei foarte bune, cam în orice domeniu, am remarcat eu. De cele mai multe ori trebuie să ne lăsăm conduși de ele”, a declarat fostul prezentator, care recunoaște că îi este dor de televiziune.

