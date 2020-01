De Daria Maria Diaconu,

Victoria Beckham, în vârstă de 45 de ani, este un model pentru foarte multe femei. Cu toate acestea, vedeta a mărturisit că nu se consideră o femeie frumoasă.

„Nu mă consider frumoasă. Nu, absolut deloc. Îmi văd imperfecțiunile și defectele și zâmbesc: sunt cine sunt și nu o să încerc să schimb acest lucru. Mi-a luat mult, mult timp să recunosc că, la 45 de ani, sunt bine. Muncesc mult, arăt OK, am patru copiii de care sunt foarte mândră, un soț minunat și sunt mulțumită”, a declarat Victoria Beckham pentru

Harper’s Bazaar , potrivit elpais.com.

Victoria Beckham este căsătorită cu fostul fotbalist britanic David Beckham de peste 20 de ani. Cei doi au împreună patru copii: Brooklyn, de 20 de ani, Romeo, de 17 ani, Cruz, de 14 ani, și Harper, de opt ani.

