Victoria Lungu, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică din Republica Moldova, a fost invitată recent în emisiunea „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță la Kanal D2.

Printre discuțiile purtate de artistă cu moderatorul s-au regăsit, așa cum era de așteptat, și unele detalii despre neînțelegerile pe care Victoria Lungu le-a avut cu Valerie Lungu, fiica ei care este concurentă la Asia Express 2026.

Victoria Lungu a vorbit despre fiica ei

Vedeta și-a deschis sufletul și a rememorat cele mai grele încercări din viața ei. „Îmi dau seama că sunt lecții pe care, de fapt, eu trebuia să le trec, nu trebuia să le treacă Valeria. Dar pentru că a fost alături de mine și a fost copilul meu, le-a văzut și le-a trăit”, a mărturisit Victoria Lungu.

Deși a căutat mereu să cânte despre iubire și tot ceea ce este frumos, strofele vieții ei au fost scrise cu durere: Victoria Lungu a cunoscut rana trădării, gustul amar al divorțului și a fost în pragul morții. Însă ea s-a regăsit, și-a reconstruit viața și nu a lăsat pe nimeni și nimic să-i fure lumina.

În prezent, vedeta își privește trecutul cu sinceritate și vorbește deschis despre toate experiențele care au marcat-o: „Pentru mine este cea mai mare bucurie și cel mai mare noroc să fiu mama Valeriei! Cumva m-am uitat mereu în oglindă și am spus că vreau să fie nu copia mea, dar să fie puterea mea”.

Ce a spus despre cununia civilă a Valeriei Lungu

Victoria Lungu a vorbit despre relația cu fiica ei și la Radio Noroc din Republica Moldova, acolo unde a dezvăluit că nu i s-a părut normal ca Valerie Lungu să o anunțe printr-un mesaj pe WhatsApp când și-a programat cununia civilă.