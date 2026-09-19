Tensiuni înainte de cununia civilă a Valeriei Lungu. Mama concurentei de la „Asia Express”, revoltată că a fost invitată pe WhatsApp. Reacția logodnicului Alex Gîlcă

Pregătirile pentru cununia civilă dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă au adus momente de tensiune în familie, chiar înainte de marele eveniment. Fanii influenceriței, cunoscută și pentru participarea la reality-show-ul „Asia Express”, au vrut să afle dacă mama acesteia va fi prezentă la starea civilă, însă dezvăluirile făcute de artistă au luat prin surprindere pe toată lumea.

Victoria Lungu s-a arătat extrem de dezamăgită de modul în care fiica sa a ales să o invite la Starea Civilă. Cântăreața a mărturisit că nu a primit un apel telefonic și nici o invitație personală, așa cum se aștepta din postura de soacră mică, ci doar un simplu mesaj text pe telefon, despre care susține că ar fi fost redactat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Victoria Lungu: „Tu ți-ai invita părinții printr-un mesaj pe WhatsApp?”

Artistei i s-a părut nefiresc gestul fiicei sale, mai ales că data aleasă de tineri se suprapune cu un eveniment profesional pe care îl avea deja programat.

„A venit mesajul acela ca un boom pe mine. Eu prezentând nunți, știu că cununia civilă se programează cu trei, patru luni înainte. Când am dat start publicității, seara primesc mesajul pe WhatsApp, scris cu ChatGPT: «dragă... te invităm... mulțumim». Fără să mă sune cineva, fără să mă invite ca mamă. Tu ți-ai invita părinții printr-un mesaj pe WhatsApp? Am scris că nu știu dacă pot să vin, că am concertul pe 24”, a declarat Victoria Lungu, în cadrul unei emisiuni la Radio Noroc, conform Spynews.

Alex Gîlcă explică ce s-a întâmplat cu data cununiei civile

În urma valului de discuții apărute în spațiul public, viitorul soț al lui Valerie Lungu a intervenit pentru a clarifica neînțelegerile. Alex Gîlcă a explicat că decizia de a trimite înștiințarea din scurt nu a fost o lipsă de respect, ci consecința unor probleme birocratice de ultim moment.

Potrivit acestuia, planul inițial s-a schimbat neașteptat din cauza actelor necesare pentru căsătorie, fiind obligați să mute data ceremoniei cu o săptămână.

„Aș vrea să clarific această situație pentru că lucrurile nu s-au întâmplat așa cum au fost prezentate. Inițial, cununia noastră civilă trebuia să aibă loc pe data de 17, însă din cauza unor probleme cu actele nu am putut păstra acea dată. Am fost nevoiți să reorganizăm totul pe ultima sută de metri și să stabilim cununia pe data de 23. Nu a existat nicio intenție de a vă anunța târziu sau de a alege această dată împotriva dumneavoastră”, a transmis Alex Gîlcă pe rețelele de socializare, conform Spynews.