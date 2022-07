De un an și câteva luni, Victoria Răileanu trăiește o frumoasă și discretă poveste de dragoste alături de Adrian. Pe una dintre rețelele de socializare, vedeta a postat un mesaj în care vorbește despre cum a început noua relație. Cei doi au multe lucruri în comun și par a fi foarte fericiți împreună.

„First date – nicio așteptare nici de la el, nici de la ea. 3 sticle de apă plată mai târziu, ea îi complimentează adidașii. El, instant, îi complimentează ochii. Ea roșește. 7 ore mai târziu ea își spune da, drăguț! Dacă e și puțin nebun, e perfect. Little did she know că tipul are doza perfectă de nebunie. Din aia sănătoasă.

Un an și două luni mai târziu se ceartă pe tablou sau print în casă. Nu pot rămâne supărați unul pe altul. Nu mai punem nimic!! Dă-le-ncolo de tablouri și printuri.

Un an și două luni mai târziu shes still in love și nu-i e rușine”, a scris Victoria Răileanu pe contul său de Instagram.

Victoria Răileanu, la psiholog după divorțul de Conrad Mericoffer

Nu i-a fost deloc ușor să treacă prin acest divorț, însă Victoria Răileanu a fost nevoită să găsească puterea de a merge mai departe. Actrița a fost la psiholog pentru a se vindeca de rănile provocate de despărțire. La început ea a încercat să țină ascunsă separarea de tatăl fiului ei, însă adevărul a ieșit la iveală în vara anului 2020, când ei erau deja divorțați de un an. La aproape doi ani de la divorț, actrița din serialul românesc „Vlad” mărturisește cum a trecut peste acest obstacol din viața ei.

„Acum, că a mai trecut timpul, pot să spun foarte simplu: treci peste. Am muncit foarte mult cu mine. Mi-am pus întrebări la care am găsit răspunsuri destul de incomode, dar a trebuit să mi le accept, pentru că doar în felul ăsta am putut să evoluez și să îmi dau seama cu ce am greșit. A fost greu, dar orice divorț este greu. E ceva normal să fie așa. Mi se pare că oamenii se așteaptă să treci ușor peste dacă tu ești cel care ia decizia. Dar nu e deloc așa. Asta nu înseamnă că nu am iubit, că am luat decizia ușor. Nu! O despărțire e grea pentru oricine”, a spus Victoria Răileanu.

