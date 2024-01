„Vreau și în videoclipuri. Vreau să joc într-un videoclip, oameni buni. Dar da, am început să scriu. Scriu în continuare la scenariu. Este un proces mai greu decât mă așteptam. L-am terminat, dar m-am gândit, la un moment dat, că îmi doresc să iasă un film care să exprime exact ce îmi doresc eu, încât nu vreau să grăbesc procesul. Mi-am dat seama că am timp”, a povestit actrița pentru Ego.

Victoria Răileanu și Micutzu, împreună în filmul „Klaus și Barroso”

Printre colegii de filmare cu care nu a avut din prima conexiune, ba din contră, declară că s-a și temut de imaginea pe care acesta o afișa, este Cosmin Nedelcu sau Micutzu, așa cum îl știe toată lumea.

Cei doi joacă împreună în filmul „Klaus și Barroso”. „Am jucat mult cu Micutzu. Personajul meu, Vera, nu prea are legătură cu subiectul filmului neapărat. Eu sunt un personaj care vine cu povestea lui, vin cu povestea mea, vin cu treaba mea acolo și fac tot ce pot să-mi duc scopul până la final.

Într-adevăr, am de jucat mai mult cu Cosmin, ceea ce m-a încântat atât de tare, pentru că eu am mai lucrat cu el acum mai mulți ani, când am fost într-un proiect împreună, și întotdeauna am avut un respect foarte mare pentru el și, în același timp, și o teamă de el, ceea ce i-am spus și recent. I-am spus că mi-a fost teamă de el la început”, a povestit Victoria Răileanu pentru Ego.

„E ditamai omul și este așa de serios uneori și mi se părea că nu știam cum să-l iau, cum să vorbesc cu el și cum să-l abordez. Dar este un băiat atâta de blând, de drăguț și de generos. Așa că ne-am înțeles super bine la filmări”, a explicat amuzată Victoria Răileanu, pentru sursa citată.

