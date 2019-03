Jocurile de noroc nu au fost niciodată pasiunea lui Adrian Nartea. S-a intersectat o singură dată cu lumea în care ruletele, zarurile și pokerul rulează adevărate averi, îmbogățind norocoșii și sărăcind ghinioniștii. Avea 25 de ani și a rămas cu o amintire deloc plăcută. „Am intrat la cazinou cu un prieten, să-l ajut, țin minte că era acum mai bine de 12 ani. M-a întrebat câți bani am la mine. Aveam 700.000 lei (vechi – n.r.). I-am dat. Nu i-am mai văzut și cam asta a fost experiența mea cu cazinoul. Poker am jucat, dar nu la cazinou”, ne-a povestit actorul, care, culmea, în „Vlad” interpretează un tânăr pentru care jocurile de noroc și cazinourile nu par a avea secrete. „După mulți ani, mi-a dat un milion înapoi (100 de lei noi – n.r.), dar banii nu mai aveau aceeași valoare. I-am zis că deja mi-am luat blugi, nu mai am nevoie. Știam că nu este o investiție bună, dar am zis să ajut un prieten”, și-a completat Adrian povestea.

