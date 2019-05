Andreea Bălan vrea să marcheze 20 de ani pe scenă cu un show retro

Pentru că nu poate sta prea mult timp acasă, departe de scenă, Andreea Bălan a cerut undă verde de la medicul ei să se întoarcă la muncă. Nu mai are probleme de sănătate, după nașterea dificilă și intervențiile chirurgicale suferite în martie, așa că s-a apucat să pregătească un show de zile mari, prin care să marcheze două decenii de carieră.

„Urmează un show nou, foarte frumos. La mijlocul verii o să aveți o surpriză foarte mare. Voi lansa ceva spectaculos. Se poartă anii ʼ90, se poartă sclipiciul, kitschul. A revenit totul înapoi. Exact ce făceam pe vremea André”, ne-a dezvăluit Andreea.

Se pare că tematica acestui show este reîntoarcerea la „epoca de aur”, momentul-cheie al carierei sale, mai precis anii ʼ90. Cu alte cuvinte, va scoate din dressing acele piese pe care le purta în timpul când făcea echipă cu Andreea Antonescu și pe care nu le-a mai purtat de teama criticilor de modă, care au tot spus că Andreea nu poate scăpa nici în 2019 de ”eticheta André”.

„Nu mai am neapărat piesele din vremea Andre, dar am în genul ălora pe care le purtam atunci eu și Andreea Antonescu. Le am acasă. Avem costume de atunci, unele nu mă mai încap, dar na, le am”, a mai spus cântăreața.

