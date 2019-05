Cătălin Botezatu pleacă în vacanță cu o dubă de bagaje după el

Ce-i drept, celebrul designer nu este tocmai un exemplu de urmat. El ajunge la aeroport cu o dubă, căci altfel nu își poate căra cele 10 trollere pe care le ia cu el de fiecare dată când pleacă din țară! „Eu tot timpul sunt cu o mie de bagaje și întotdeauna am exces de bagaj. E nasoală treaba. Cel mai rău e cu companiile astea care nu te înțeleg, domnule, că nu contează un kilogram, două în plus. Uneori, mă cert cu ei, că trebuie să scot, pentru că nu am cum să plătesc. E urât ce se întâmplă, așa că nu mai merg cu aceste companii, ci le aleg doar pe cele de linie, care, chiar dacă te pun să plătești că ai depășit numărul de kilograme admise, măcar nu faci țigănia aia cu scoate din bagaj, pune în bagaj”, ne-a mărturisit Cătălin Botezatu, completând că din acest munte de trollere, cel puțin unul, dar de cele mai multe două sunt pline cu încălțăminte. „Am mult haine, clar. Au fost vacanțe sau săptămâni ale modei la care am plecat cu mai mult de 8 valize. Iar cel puțin o valiză e plină cu pantofi”.

Pleacă des în vacanță, ca să-și mențină bronzul

Juratul de la „Bravo, ai stil!” se confruntă des cu astfel de probleme, fiindcă ori de câte ori găsește puțin timp liber pleacă într-o vacanță. „Că e iarnă, că e vară, eu trebuie să fiu bronzat. Nu știu dacă face foarte mult bine acest bronz, dar asta e. Așa că ori de câte ori merg într-o locație cu soare, încerc să-mi termin treburile repede, ca să mă bronzez. Din când în când, îl mențin pe cel natural cu ajutorul celui artificial”, ne-a mai spus Cătălin Botezatu.

VIDEO: Bogdan Sorocan

