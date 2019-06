În momentul de față, Inna a venit în România pentru a lansa aici albumul la care ea personal a muncit cel mai mult.

„10 ani mi-am făcut de cap prin piața muzicală din România, Doamne ajută, și, mai târziu, acolo unde s-a mai putut. Aproximativ acum doi ani l-am întâlnit pe David Ciente. Eu chiar nu cred în magie, așa că am preferat să numesc întâlnirea noastră o întâmplare. Nu ne-am dat o oră de întâlnire sau o zi, a fost pur și simplu momentul potrivit. Momentul în care eu am găsit în mine, dintr-o altă lume, probabil dintr-o altă viață, aceste linii melodice și am început să le cânt și lui David i-au plăcut”, a spus Inna despre albumul „Yo”, album pe care l-a scris exclusiv în limba spaniolă.

Yo este albumul de suflet al Innei

„O piesă începe de la o bază, de la un instrumental. Poate să fie o chitară, poate să fie un fluier, un pian sau poate să fie doar un lemn, un ritm. De acolo au plecat ideile și ritmul care mă îndemna să cânt în spaniolă, indiferent ce altă limbă am mai încercat să cântăm, cele mai frumoase au fost în spaniolă. De data asta”.

Culmea este că artista nu a luat cursuri de spaniolă și nici nu a văzut în copilărie celebrele telenovele mexicane, ci a învățat limba de la oamenii cu care a intrat în contact.

„Eu nu am stat niciodată cu o carte în mână să învăț. Nici engleză și nici spaniolă sau una dintre limbile pe care le mai știu, le mai intuiesc. Pur și simplu se întâmplă. Călătorind foarte mult în America Latină, în Spania, e simplu, e ușor să înveți să vorbești sau cel puțin așa îmi este mie”, ne-a spus artista.

Inna este extrem de cunoscută în America Latina

Locuiește în continuare cu părinții

Dat fiind faptul că și cele 10 videoclipuri ale pieselor de pe album sunt filmate tot în România, Inna a vrut musai să facă o lansare alături de prietenii și colaboratorii ei de aici.

În plus, după cum singură ne-a mărturisit, celebritatea dobândită în ultimii ani nu a schimbat cu nimic omul care a plecat acum 10 ani din Mangalia, sperând să cucerească lumea.

„N-am cum să fiu altă persoană, pentru că părinții mei m-au învățat să rămân mereu același om și cred că este lucrul cel mai important în viață să nu uiți niciodată de unde ai plecat, pe unde ai trecut. E foarte important să știi și unde ai ajuns, dar numai dacă le știi pe toate trei. Nu cred că m-am schimbat. Am aceiași prieteni din copilărie, plus alții noi. Cred că nu sunt cea mai în măsură să mă caracterizez, dar poți să le întrebi pe prietenele mele care sunt toate pe aici”, ne-a mai declarat Inna, mărturisindu-ne că se reîntoarce în orașul natal ori de câte ori îi permite timpul.

„Am fost la Mangalia acum două săptămâni și chiar a fost relaxant și liniștitor pentru că oamenii de la Mangalia sunt înțelegători și a fost foarte tare. M-au remarcat, m-au salutat”.

