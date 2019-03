VIDEO/ De la Geri Halliwell- Spice Girl, la Loredana. Cum a ajuns Lili Davies la emisiunea «Cântă acum cu mine» de la PRO TV

Este Lili Davies, fostă profesoară de limba română și engleză în România și translator pentru Poliție în Marea Britanie. Noi am aflat cum a ajuns Magic Betty – căci așa e cunoscută prin puburile din Londra – să fie jurat la o emisiune din România!

Lili Davies este singura cu experiență dintre cei 100 de jurați din formatul show-ului. A fost alături de Geri Halliwell, de la Spice Girls, în formatul original al emisiunii, difuzat în Marea Britanie, și și-a dorit enorm să participe și la ediția făcută de români.

„E un vis! Eu, care am fost la emisiunea din Anglia, când am auzit că românii fac acest format, m-am dus la producătorii englezi și i-am rugat să mă recomande că vreau să fiu și eu în juriu la «Cântă acum cu mine». Nici un răspuns, pentru că au și ei alte treburi. Dar am reușit să ajung la filmările din Polonia, unde ne-am distrat grozav”, ne-a povestit Lili.

Scrisoarea care a ajuns ca prin minune la Loredana

Pentru că nu avea nici un contact de la producătorii emisiunii din România, iar cei din Anglia i-au ignorat rugămințile, Lili s-a lăsat pe mâinile Universului, și a luat inițiativa.

„Prin grația lui Dumnezeu, că nu pot să spun decât că a fost un miracol, am scris o simplă felicitare într-un plic roșu pentru Loredana. Am pus două fotografii de-ale mele și i-am zis că eu sunt Lili de la formatul englezesc și că aș vrea să fiu și în formatul românesc. Dar gândește-te că o vedetă ca Loredana probabil că are saci cu scrisori de la fani, ce șanse avea scrisoarea mea. Am pus și eu adresa de la PRO TV, ce am găsit pe internet, și am trimis plicul roșu în Univers. Loredana mi-a povestit că ea nu se mai ducea la studioul unde pusesem eu adresa că nu mai avea treabă, dar a avut o ședință și când a intrat pe ușă portarul, cu plicul meu roșu, o aștepta cu el în mână, iar restul e istorie”, ne-a mai povestit Davies despre modul în care a ajuns să lucreze alături de Loredana.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Sorin Cioponea

