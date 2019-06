Luminița Anghel, artista care a a adus României cea mai bună clasare, locul 3, la un concurs Eurovision, își amintește și acum cât de greu a fost drumul până la celebritate. După fiecare eșec, nu puțini au fost cei care au sfătuit-o să încerce să facă altceva decțt muzică. Inclusiv tatăl său, care și-ar fi dorit ca artista să urmeze o facultate de Litere sau Limbi străine, dar care totuși a sprijinit-o să-și urmeze visul.

”Drumul a fost greu, în sensul că nu provin dintr-o familie de artiuști, să am susținerea unor compozitori, muzicieni. M-am zbătut singură, am câmtat foarte mult live să ajung la performanța asta. Am avut multe momente în care plecam cu praful de pe tobe, nu luam niciun premiu la concursuri. Dar asta nu m-a dezamăgit. Am continuat să lupt, să demonstrez că pot contrazice niște păreri care-mi spuneau: nu cred că vei ajunge artistă. Nu am plâns din cauza asta. Am avut un tată foarte drastic, jumate neamț, care era categoric în ceea ce mă privește. Dacă veneam de la o Mamaie, la gară cu un tren care mă aducea fără premiu, mă aștepta cu șampanie și pișcoturi și-mi spunea prietenos: draga mea, dacă asta nu e ce ți se potrivește, gândește-te să faci altceva. În sinea lui își dorea o meserie serioasă pentru mine, cum se spunea. Meseria de artist nu era luată în considerare. Ar fi vrut să termin Litere, să fac Limbi străine. El avea trei facultăți,era foarte citit, era o enciclopedie ambulantă. Dar nu s-a opus dorinței mele de a urca pe scenă. M-a lăsat să merg la toate concursurile. Nu a spus niciodată nu. Nu a fost la niciun un spectacol de-al meu, dar mi-a spus mama că atunci când am luat locul 1 la Cerbul de aur a plâns în fața televizorului”, ne-a mărturisit Luminița Anghel.

Tatăl său a murit imediat după Eurovision

Marele regret al artistei este însă acela că tatăl său nu a reușit să conștientizeze faptul că fiica sa s-a întors cu un mare premiu, locul 3 la Eurovision:

”El era mult prea bolnav când m-am întors de la Eurovision ca să înțeleagă ce a însemnat acel premiu. Nu mai era bine deloc, a murit la două săptămâni după”.

Face muzică de la 8 ani

Luminița Anghel și-a dorit de mică să cânte. A făcut-o prima oară ca și… soprană:

”Am început la 8 ani, la un cor de copii. Eram soprană. Am continuat la 14 ani cu prima chitară primită de la tatăl meu. Atunci am început să cânt muzică folk și să-mi și compun piesele. Apoi au urmat și premii peste premii. Eu sunt un om de competiție, îmi place să mă bat în special cu mine, să mă autodepășesc”.

