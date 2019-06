Oana și Marius au sărbătorit 5 ani de la nuntă pe Costa de Azur

„Coasta de Azur nu este neapărat o destinație scumpă. În primul rând, biletul de avion, dacă îl cumperi din timp, e până în 200 de euro. Eu acum, cu Marius, am plătit 900 de lei pe două bilete dus-întors, cu tot cu bagaj de cală. Consider că este un preț rezonabil”, a început Oana Roman să explice de ce nu este greu de ajuns la Nisa.Ea a punctat apoi faptul că, odată ajunși pe Rivieră, este indicat să închiriem o mașină pentru a ne bucura de toate locurile pe care le oferă această destinație turistică:

„Din aeroport, de la Nisa, îți poți închiria mașină. Lucrul acesta este bine să-l faci înainte să pleci. Există foarte multe site-uri pe care poți intra pentru a-ți închiria mașină. Eu recomand să se facă o închiriere care să includă asigurare full. Este adevărat că îți adaugă un anumit cost, dar nu îți mai blochează nici o garanție pe cardul bancar și poți să stai liniștit, inclusiv în cazul în care ai vreo zgârietură pe mașină, că nu plătești nimic în plus. Diferența de bani nu e foarte mare. În cazul meu, de exemplu, închirierea mașinii pe durata celor 4 zile ar fi costat 120 de euro; am mai plătit 70 de euro ca să fie asigurarea full. Am avut o mașină nouă, cu cutie automată. Singurii bani pe care ni s-a pus poprire au fost 100 de euro pentru combustibil, dar eu am făcut plinul înainte să predau mașina și atunci, cei 100 de euro mi-au fost deblocați imediat”.

Oana se declară îndrăgostită de tot ce înseamna Franța

Se poate găsi cazare și la 60 de euro de familie

Pentru cazare, Oana Roman ne-a oferit o variantă mai ieftină decât la Mamaia, în plin sezon! ”În primul rând, există apartamente de închiriat în regim hotelier, care se pot găsi ori pe clasicul airbnb, ori pe un site care se numește abritel.fr, pe care eu l-am testat 15 ani și unde discuți direct cu proprietarii. Prețurile sunt cu 30% mai mici, dacă nu te duci în plin sezon, adică iulie-august, ci în mai, iunie sau septembrie, când vremea pe Costa de Azur este perfectă – eu chiar nu recomand o vacanță în august, pentru că este foarte cald și, mai ales, foarte aglomerat! Pentru septembrie, când vrem să plecăm iar, cu niște prieteni și cu copiii, am găsit o vilă la Vallauris, lângă Cannes, cu două dormitoare, sufragerie, bucătărie, terasă, cu 120 de euro pe noapte. Împărțit la două familii, vin 60 de euro pe noapte. Deci se poate merge pe Costa de Azur fără să plătești mulți bani”, a mai spus Oana la „Star Trips&Tricks”.

