VIDEO | Manuela Hărăbor se roagă și cere iertare înainte să urce pe scenă. “Harul vine doar dacă îngăduie Dumnezeu”

Actrița Manuela Hărăbor nu intră în categoria vedetelor care se întorc din drum sau scuipă-n sân dacă le taie calea o pisică neagră. Nu a crezut niciodată în superstiții, ci doar în Dumnezeu. Motiv pentru care se roagă des, și nu doar acasă, dimineața și seara, ci și înainte de a urca pe scenă.

”În fiecare zi, când mă trezesc și când mă culc, am o rugăciune personală, învățată de-a lungul anilor de la niște oameni mai înțelepți decât mine. Îl port pe Dumnezeu cu mine și în fiecare moment am un gând către cer. Înaintea unui rol, mă rog la Maica Domnului și îngerului păzitor să fie acolo, cu mine. Harul vine doar de la Dumnezeu, dacă El îngăduie”, a mărturisit Manuela Hărăbor pentru Libertatea.

Actrița are și momente când cere iertare personajului interpretat, în cazul în care acesta este inspirat din realitate. Face asta tot înainte de a intra pe scenă, imediat după ce-și spune rugăciunea.

Așa procedează, de exemplu, când trebuie să intre în pielea reginei Maria, rol pe care-l joacă pe scena Teatrului Metropolis.

”De când am primit acest rol, am senzația că spiritul ei e lângă întreaga distribuție și lângă mine în mod special. Înainte să încep repetițiile, am spus o rugăciune mică și i-am cerut să mă ierte dacă greșesc și să-mi îngăduie să fiu alături de ea”.