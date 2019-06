Mihai Morar a mers cu familia prin Europa cu Autorulota

Invitat la emisiunea turisitică „Star Trips&Tricks”, Mihai Morar ne-a spus atât părțile bune ale unei vacanțe în rulotă, cât și cele mai puțin bune.

„Eu am o lună pauză între sezoane, așa că am închiriat rulota de la 1 până la 31 august. Nu am vrut pe o perioadă mai mică. Am zis că o închiriem pentru o lună și dacă după o săptămână ne certăm, ne vine să depunem cerere de divorț și așa mai departe, o tragem pe dreapta și ne continuăm vacanța cum știm noi, vacanța clasică. Așa a început viața noastră de autorulotiști”, ne-a spus prezentatorul TV, menționând că această vacanță l-a ajutat să petreacă timp de calitate cu familia lui.

Fetele lui Morar au fost cele mai încântate de vacanța în rulotă

„Nu recomand cuplurilor care au copii foarte mici. Nu o să înțeleagă nimic. O să fie un chin și pentru părinți. Eu am făcut-o, cred, la vârsta la care fetele mele erau destul de mari ca să înțeleagă că sunt și niște sacrificii. Nu te trezești și cobori la micul dejun, iar seara înainte de culcare trebuie să-ți faci patul, trebuie să strângi ceea ce e prin jur, sau să înțeleagă că în unele seri nu o să avem unde să campăm. Stând o lună plecați prin Europa dacă nu ai unde să campezi, îți asumi riscul de a dormi înafara unui camping, pe marginea unui drum sau într-o benzinărie. În Italia și Franța este foarte greu să găsești un loc în august. Există benzinării care au locuri de campare, există parcări speciale pentru autorulote”, a mai spus el.

„Am mers undeva în spatele unei instituții publice”

Totuși, o astfel de călătorie are și părțile negative, iar familia Morar nu a fost ferită de ele. Ajunși în sudul Franței și-au dat seama că nu mai au unde să campeze și s-au trezit căutând un loc în care să se simtă oarecum în siguranță.

„Într-o singură seară ni s-a întâmplat efectiv să găsim campingul plin, toate campingurile pline. Asta se întâmpla undeva în golful St Tropez, în sudul Franței. Toate erau pline și oricum ajunsesem după ora închiderii. Nu-ți permit să intrii după o anumită oră, am impresia că 12 noaptea, pentru liniștea celorlalți. În benzinărie nu mai era niciun loc liber, în parcarea primăriei nu mai era niciun loc și am mers undeva în spatele unei instituții publice, unde am zis că suntem mai în siguranță. Ne-am culcat undeva la 4 dimineața și ne-am trezit la 9 cu un zgomot de am crezut că vine poliția peste noi să ne amendeze că de ce ne-am campat acolo. În rest peste tot unde am fost am dormit organizat”, a mai povestit Morar la „Star Trips&Tricks”.

