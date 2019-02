După ce s-a apropiat de cai și a învățat să călărească aproape fără cusur, Monica Anghel a primit propunerea de a face parte dintr-un proiect de acrobații la circ.

„Fac echitație în weekend, dar în timpul săptămânii fac acrobații pe cai la Circul Metropolitan București, unde avem și o premieră din care fac și eu parte, este cea mai nouă premieră, se numește «București, je tʼaime», este un spectacol extraordinar în care sunt 126 de oameni în distribuție și vă invit pe toți să veniți. Colega și prietena mea Sanda Ladoși, în acest spectacol, mi-a tăiat respirația”, ne-a mărturisit artista, completând că pe viitor vrea să aibă numere mult mai complexe cu cai.

„Târziu am descoperit pasiunea asta pentru cai și îmi doresc foarte tare ca în viitoarele producții ale Circului Metropolitan să fiu călare, să fac acrobații și să și cânt în același timp. Este foarte frumos, este sportiv. E foarte greu, într-adevăr, după ce descalec sunt leoarcă, dar e sport și faci un sport cu plăcere”.

Și-a amenajat acasă o mică sală de sport

Monica Anghel nu se menține în formă doar prin cursurile de echitație și repetițiile de la circ, ci și-a amenajat propria sală de sport la ea acasă. „Dacă nu am timp să merg la sală, am acasă câteva aparate pe care le folosesc, am câteva greutăți, care nu sunt foarte mari, dar fac multe repetări cu ele și mă simt foarte bine. Am trecut de nivelul de recuperare medicală și m-am plictisit să fac același lucru tot timpul. De exemplu, la călărie ai întotdeauna provocări: nu știi ce face calul, mai faci chestii noi, mai faci o vânătaie. Vânâtăile pentru noi sunt trofee, înseamnă că am lucrat bine”, ne-a mai spus cântăreața.

VIDEO: Cosmin Nistor

