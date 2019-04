Borna de la jumătatea secolului pare prilejul perfect pentru o petrecere cât o nuntă, cum a dat Florin Petrescu, alias Axinte de la Vacanța Mare.

A fost un chef-monstru, într-un mare salon de evenimente din nordul Bucureștiului, cu zeci de bucătari și ospătari care au robotit pentru invitați, dar și un maraton al cântecelor de tot felul, care a durat aproape 12 ore – au urcat pe scenă circa 50 de instrumentiști și o pleiadă de vedete!

Axinte, care a trecut de la relaxarea din Vacanța Mare la un program extrem de aglomerat, de când a renunțat la cariera de comic pentru cea de organizator de evenimente, a reușit să strângă sub același acoperiș și un număr de fini egal cu vârsta sa.

”Mă opresc la 50 de fini… Sunt mulți invitați? Doar prietenii mei, doar atâți am, deocamdată. Sincer, nici eu nu mă așteptam să confirme atât de mulți, dar am fost pregătit. Cât despre vârstă, am rămas la vârsta nătângă lui Axinte, căci în viață merită să faci și câte o nebunie, să nu uiți de ce trăiești”, ne-a declarat sărbătoritul, care și-a tratat invitații cu mai multe torturi, toate în forma celebrei căciuli a lui Axinte, și cu trabucuri scumpe, aduse special pentru eveniment din Panama și Costa Rica.

Printre invitații lui Florin Petrescu s-au numărat Helmut Duckadam, Alin Oprea și colegii din Talisman, fostul lui coleg din Vacanța Mare Mugur Mihăescu, Julia Jianu, Aurel Moga, Nicu Paleru și omul de afaceri Cornel Tăbăcaru.

