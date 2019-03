VIDEO/ Vedete în tramvai. Monica Anghel, Gheorghe Turda sau Adelina Pestrițu și-au adus aminte când făceau blatul în transportul public

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate, o celebră agenție turistică le-a oferit vedetelor o plimbare prin Capitală cu tramvaiul.

Profitând de acest tur al Bucureștiului, le-am întrebat pe Monica Anghel, Gheorghe Turda, Adelina Pestrițu și alte vedete dacă mai știu să valideze un card.

Andreea Antonescu merge și în New York cu metroul

Printre cele care în România nu urcă în mijlocul de transport în comun, dar în America circulă doar cu metroul, se numără și Andreea Antonescu.

„Ultima oară am mers acum 5 luni, când am fost în New York. Cu metroul am circulat. E mult mai ușor să mergi cu metroul decât cu orice altceva. În România, recunosc că nu am mai apucat să merg, dar îmi amintesc că de fiecare dată când eram micuță și ajungeam din Galați în București, da, mergeam cu metroul, mergeam cu tramvaiul, mergeam cu autobuzul”, ne-a povestit Andreea.

Ea ne-a mărturisit că în adolescență mergea cu tramvaiul și de fiecare dată plătea bilet, nu se folosea de celebritate: „Nu am mers niciodată cu «nașul», pentru că nu m-ar fi lăsat tata să profit de celebritate. Niciodată nu i-a plăcut cuvântul ăsta. Plus că eu sunt genul de persoană foarte corectă și dacă aș încerca să păcălesc ușor, în secunda următoare mă dau de gol. Mie îmi plac lucrurile regulamentare”.

Adina Heaven a fost amendată de controlori

20 de ani au trecut și pentru Adina Postelnicu de la Heaven de când nu s-a mai urcat într-un tramvai, însă își aduce aminte și acum câte amenzi a plătit pentru că a fost prinsă circulând fără bilet.

„Acum 20 de ani, cred că am mers ultima dată cu mijlocul de transport în comun. Eram în primul an de facultate că din al doilea an am primit mașină de la ai mei. Când merg în vacanțe în afara țării mai folosesc mijlocul de transport în comun. Depinde în ce colț al lumii sunt. Dacă sunt într-o metropolă, clar merg cu metroul și chiar îmi place lucrul ăsta. Nu sunt genul să merg undeva să-mi închiriez o mașină și să stau cu fundul pe scaun, că ideea e să vezi cât mai multe și să te bucuri de viața asta că până la urmă doar cu amintirile rămâi”, ne-a povestit Adina, care lua mereu amendă pentru că prefera să-și cheltuiască banii pe alte lucruri.

„O groază de amenzi am luat. Nu avea importanță dacă mă știa sau nu lumea. Fiind student clar îți chivernisești banii într-un fel sau altul. Chiar dacă luam bani de la mama și de la tata și mai făceam șieu extra, pentru că predam limba engleză copiilor la școală, dădeam banii pe haine sau cine mai știe pe ce prostii, nu stăteam să iau bilet”.

Adelina Pestrițu vrea să o învețe și pe fiica ei să meargă cu transportul în comun

Adelina Pestrițu a renunțat la a mai merge cu metroul sau cu autobuzul de când a reușit să-și ia prima mașină, undeva în anul III de facultate, însă ne-a mărturisit că va urca din nou cu fiica ei, pe care vrea să o învețe să circule prin toate modurile.

„Cred că a fost undeva prin anul III de facultate, dacă nu mă înșel am circulat ultima dată. Mulți ani, ce să zic, cred că vreo 9. Îți dai seama că m-au prins controlorii de multe ori, nu doar o dată. Pentru că după prima amendă nu m-am învățat minte, am mai luat și altele, dar ăsta este farmecul adolescenței. Până la urmă oricare student care vine în București la facultate trece printr-o astfel de întâmplare și parcă mai condimentează așa viața de adolescent. O să urc din nou cu Zeny. Ea trebuie să cunoască absolut toate variantele de transport, chiar dacă se plimbă într-o mașină sigură. Trebuie să vadă cum e viața în tramvai, în metrou, cu microbuzul, cu trenul. Să vadă cum mergea mami la mare cu trenul acum mult timp, când mergeam cu părinții mei. E absolut normal să cunoască toate aceste metode de transport în comun”, ne-a spus și Adelina.

Gheorghe Turda socializează cu oamenii din tramvaie

Pe de altă parte, îndrăgitul cântăreț Gheorghe Turda circulă și acum, zi de zi, cu tramvaiul, iar asta pentru că îi place foarte mult să intre în contact cu oamenii care-i apreciază muzica.

„Eu circul și acum cu mijloacele de transport în comun. Chiar și de dimineață am fost pe traseul lui 66, de la Universitate până pe Moșilor. Nu fac treaba asta să mă recunoască lumea în tramvai, dar mie îmi place să călătoresc cu lumea. Dacă mă întreabă, răspund cu plăcere și abordăm discuții diferite, mai puțin politice”, ne-a spus Gheorghe Turda în timp ce privea Bucureștiul pe geamul tramvaiului.

Monica Anghel este adepta confortului dat de autoturismul personal

Monica Anghel nu renunță la confortul mașinii nici atunci când traficul din București este infernal. Din fericire pentru fiul ei, care-și dorește să circule cu metroul și autobuzul, tatăl și bunica sunt în continuare mari amatori de circulat cu mijlocul de transport în comun.

„Nu mai țin minte de când n-am mai mers cu tramvaiul. De când am carnet, iar carnet am de prin 1994, cam așa ceva. Nu știu de ce nu am mai mers, dar să știi că nu este o idee rea să mergi cu mijloacele de transport în comun, pentru că ajungi, cu siguranță, mult mai repede unde trebuie să ajungi”, a spus artista, care așteaptă vara ca să meargă pe jos pe străzile din Capitală.

„Fiul meu merge cu tramvaiul, cu metroul. Bine, nu singur. Merge cu soțul meu sau cu mama. Lor le place extraordinar de mult să se plimbe când e ploaie. Eu dacă aș putea să mă plimb numai când e soare și lumină afară ar fi minunat”.

Vedetele merg cu mijlocul de transport în comun

Letiția Moisescu circulă regulamentar

Cântăreața Letiția Moisescu jonglează între călătoria cu mașina și cu mijlocul de transport în comun așa că mereu are în portofel o cartelă electronică pentru a-și valida călătoriile.

„Cu metroul mai merg când trebuie să ajung undeva foarte pe ceas și nu am am de ales. Las mașina și mă duc cu metroul. Anul trecut mi-am lovit mașina și am mers și cu tramvaiul vreo lună și jumătate. Când am urcat prima dată am zis că a înnebunit lumea, că toți se împing, se înjură”, ne-a spus Letiția, mărturisindu-ne că se consideră pe modul „old school” și că uneori îi e dor să composteze biletul așa cum o făcea în adolescență.

„Am o cartelă, mi-o mai încarc uneori, dar recunosc că am mai mers și fără bilet. Am fost și amendată de vreo 3 ori, dar acum chiar îmi validez călătoriile. Dar să știi că îmi e dor de vremurile alea când băgam biletul și îl compostam, acum suntem cu cartele, ne-am emancipat”.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu

