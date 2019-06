Vedetele și-au pregătit bagajele pentru vacanța de vară

Iura Luncașu

Iura Luncașu vrea să plece de pe continent

Extrem de ocupat cu lansarea filmului „Faci sau Taci”, dar și cu producerea unei continuări a acestuia, regizorul Iura Luncașu speră să-și facă timp să plece undeva pe alt continent.

„Eu vreau o vacanță mai departe, adică nu pe continent. Îmi doresc și eu în Asia undeva să ajung. Nu am ajuns niciodată. Am tot dat-o că-s mici copiii, dar acum, gata, au crescut și aș putea să plec oricând”, ne-a spus regizorul.

Pavel Bartoș

Pavel Bartoș se împarte între munte și mare

Chiar dacă timpul nu este cel mai bun prieten al lui, având pe lângă emisiunile TV și reprezentații la teatru, Pavel Bartoș spune că vrea să-și ia două săptămâni de vacanță pentru a merge atât la mare, cât și la munte

„Sper înainte de «Vocea României» să am și eu vreo două săptămâni să-mi iau familia să mergem undeva la mare. După sau înainte și un pic de munte, pentru că pe mine muntele mă relaxează. Îmi doresc, dar la mine nu e nimic stabilit. Din păcate. La mine orice vacanță cu familia îmi face bine. Doar să ne «rupem» de cotidian, doar să fim împreună. Ne place să mergem în locuri noi, dar am și locuri în care cu drag revin. Mai ales dacă mergem cu copiii, atunci ne place să alegem un loc nou, pentru ei, pentru noi. E altceva”, ne-a spus prezentorul de la «Românii au talent».

Whats Up alături de soția lui, Simina

Whats Up vrea cu rulota prin Europa

După ce a experimentat dormitul în portbagaj, lui What’s Up i-a venit ideea de a merge cu rulota prin Europa.

„De curând, pentru prima oară am plecat cu Simina, noi doi, singuri. Ne-am dat banchetele jos, ne-am întins multe plăpumioare acolo și cu perne. Am plecat la munte cu dorința să stăm cu cortul, dar mi-am dat eu seama de când am plecat că nu reușesc cu păianjenii, cu toate astea și am zis că mai bine să dormim în mașină. E tot un soi de cort. Ne-am dat plafonul panoramic să vedem cerul și a fost absolut senzațional. Atunci ne-am dat seama că am vrea să încercăm un Eurotrip de genul ăsta și poate tura viitoare să agățăm și o rulotă, ca să nu mai dormim în portbagaj. A fost interesant. Pentru prima dată în viața noastră când am dormit în portbagaj voit”, ne-a spus artistul.

Denias Tănase și iubitul ei, Mircea

Denisa Tănase și iubitul îmbină utilul cu plăcutul

Deși le place enorm să călătorească, în ultima vreme Denisa Tănase și iubitul ei, Mircea Brânzei, au îmbinat utilul cu plăcutul și au transformat deplasările în scop profesional în mici vacanțe. Așa se va întâmpla și în acest an, când timp de două săptămâni vor sta în Franța.

„Eu aș fi vrut o vacanță, dar a găsit ea un curs de parfumier în Franța, două săptămâni și s-a cam dus vacanța”, ne-a spus Mircea. Denisa a recunoscut că ea a sabotat vacanța, dar că promite să nu-i strice sejurul iubitului. ”Am cam sabotat eu vacanța. Nu prea putem să combinăm utilul cu plăcutul, pentru că sunt cursuri de la 8 dimineața până la 6 seara. Cred că sunt iubita ideală. Ce femeie își mai ia iubitul în «vacanță» și îl lasă singur trei sferturi din zi?! Ca mine mai rar! Și el muncește foarte mult și dacă e cu laptopul după el are ce să facă trei zile, deci suntem în siguranță amândoi”, a spus și cântăreața.

Oana Roman alături de soțul ei, Marius Elisei

Oana Roman celebrează 5 ani de căsnicie la Cannes

Oana Roman și soțul ei, Marius, încep vara cu o vacanță în doi. Ei sărbătoresc 5 ani de căsnicie, motiv pentru a pleca într-un sejur romantic.

„O să plecăm doar eu cu Marius, într-o primă fază. Pe 15 iunie noi împlinim 5 ani de la nuntă și am hotărât ca anul ăsta să celebrăm acești 5 ani printr-o minivacanță. Plecăm 4 zile la Cannes, la prietenele mele, unde merg eu dintotdeauna. Am 4 «nebune» acolo care mă așteaptă și eu abia aștept să merg la ele. Plecăm de joi până duminică, 4 zile, doar noi doi, în locul ăla care este preferatul meu. Sudul Franței este ca acasă, locul meu preferat din toată lumea asta”, ne-a spus Oana Roman

Anca Ciota și soțul ei, cântărețul Phelipe

Anca Ciota, vacanță low buget

Prezentatoarea rubricii Meteo de la Kanal D ne-a mărturisit că anul acesta va avea parte de o vacanță cu un buget ceva mai mic, asta pentru că ea și soțul ei, cântărețul Phelipe, își construiesc casă și drămuiesc fiecare ban

„Vacanțele de obicei le plănuim așa, pe ultima sută de metri. Niciodată nu planificăm din timp, pentru că e greu cu programul, așa că e foarte probabil ca și anul acesta să ajungem în Grecia. Să ne urcăm în mașină. În Afitos ne place foarte mult. E pe brațul Kassandra și e o zonă frumoasă. Cine e mai comod, are teamă de avion, e foarte ok să meargă acolo, pentru că ajunge ușor cu mașina. Anul acesta vrem să terminăm casa, așa că nu se pune problema de Bali sau alte destinații”, ne-a spus Anca Ciota.

Gabriel Coveșanu

Cove vrea să-și plimbe copiii pe plajele din Grecia

Cove este nevoit să aștepte până spre sfârșitul lunii iulie, atunci când emisiunea „Vorbește lumea” intră în vacanță, pentru a petrece câteva zile libere alături de familia lui.

„Imediat ce intru în vacanță mi-am propus să-mi iau familia și să mergem două săptămâni undeva în Grecia, să stăm liniștiți la soare fără nici un fel de problemă”, ne-a spus prezentatorul TV, completând că pentru acest an nu a ales un hotel cu all inclusive pentru că vrea să-și ia familia să se plimbe pe plajele din Grecia. ”Varianta ideală ar fi Turcia, la «all inclusive», unde stăm cu toți în țarcul ăla și stăm liniștiți că n-avem cum să pierdem copiii, că sunt la vreo piscină. De data asta am zis să mergem în Grecia cu copiii, pentru că vreau să nu mai stea atât de mult la piscină, pentru că dacă hotelul are piscină, copiii nu se dezlipesc de ea și nu vor dori să meargă la mare și atunci, ca să-i forțez să petrecem împreună timp pe malul mării, că doar de asta mergi la mare, atunci am decis să mergem undeva unde nu avem piscină”, ne-a mai spus Cove.

VIDEO: Cosmin Nistor/ Dumitru Angelescu

Citește și:

POVEȘTI DIN BUCUREȘTI | Plumbuita, mănăstirea al cărei acoperiș a fost transformat în ghiulele! Aici a funcționat și prima tiparniță din oraș

Citește mai multe despre Oana Roman pe Libertatea.