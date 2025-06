În decembrie s-a aflat că Violeta Bănică a fost admisă la prestigioasa universitate din Statele Unite ale Americii. Alături de mama ei, tânăra a și vizitat campusul facultății, iar apoi a fost convinsă că acolo își dorește să studieze. Un pas mai avea de trecut, absolvirea liceului.

Andreea Marin, îngrijorată pentru fiica ei

Acest lucru s-a întâmplat cu brio, Violeta Bănică a absolvit un liceu privat din București, momentul fiind unul foarte emoționant pentru ea și pentru părinții ei, Andreea Marin și Ștefan Bănică junior. „Absolvirea a fost un moment foarte emoționant. Încă nu am procesat, încă mă țin foarte strâns de tot ceea ce înseamnă școala și colegii mei.

Eu plec în State într-o lună și jumătate și, din nou, încă nu am procesat nimic. E o schimbare uriașă, trebuie să fiu mult mai independentă. Eu acum o rog pe mama să facă orice. Trebuie să învăț să mănânc sănătos, să fac sport, fără să mă sune mama. Oricum, mama o să fie mereu la telefon.

Sunt destul de anxioasă, am emoții mari, dar am și un entuziasm mare. Vreau să văd cum e să am un start nou, să văd cum e să nu fii fiica cuiva, dar îmi iubesc părinții, familia, școala, pisica, îmi e silă să plec…Părinții mi-au spus să îi sun la orice problemă, dar și să fiu responsabilă și să nu fac tâmpenii, pentru că sunt etape în viață și ai tot timpul din lume să experimentezi, să o iei ușor și treptat. Dintre ei doi, mama cred că își face mai multe griji”, a spus Violeta Bănică.

Recomandări Cazul bărbatului răpit pe stradă în Timișoara pentru a fi forțat să cerșească la Cluj-Napoca. Fugise de abuzatori din Franța în România

Violeta Bănică, dezvăluiri despre relația cu George

În America, Violeta Bănică va locui cu George, iubitul ei. Despre el, tânăra a făcut acum dezvăluiri. „Noi avem o relație la distanță de un an, de fapt, și mă mut cu el! Pe partea aceasta, abia aștept să merg acolo. El e la Inginerie acolo, la trei ore distanță de mine, iar anul viitor va fi la aceeași facultate ca și mine.

Decizia mea de a mă muta în State a fost luată de mult timp, acum patru ani am zis că vreau să merg la Harvard, am rămas cu ideea aceasta vreo trei ani, dar am vizitat campusul de la actuala facultate și m-am decis. Decizia mea nu e fost deloc legată de George. A fost doar legată de mine. L-am susținut când a plecat în State, i-am zis că relația noastră o să supraviețuiască, nu este nicio problemă! Dacă ne iubim, logic că o să rezistăm!”, a mai spus Violeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Totodată, Violeta Bănică a susținut că i-ar plăcea să rămână cu George pentru tot restul vieții. „Nu am spus că ne vom căsători, dar ar fi frumos să rămân cu această persoană toată viața mea. Vedem cum stau lucrurile. Sunt conștientă că suntem tineri, dar eu cred în noi, că avem o șansă și sper că ne revedem în zece ani cu un inel pe deget”, a încheiat fata Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică junior.