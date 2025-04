În vârstă de 82 de ani, Viorel Lis se confruntă cu probleme medicale, în repetate rânduri a ajuns la spital, unde a fost și operat. E dependent de soția lui, mai ales că merge cu dificultate și nici nu mai poate ieși din casă.

Chiar și așa, Viorel Lis a surprins cu ipostaza în care a fost pozat. Oana Lis a distribuit pe contul ei de Facebook, unde are aproape 160.000 de urmăritori, o fotografie cu soțul ei de la păcănele, dintr-un cazinou. Îmbrăcat într-o cămașă neagră, Viorel Lis joacă la apare.

Nu se știe însă dacă e o fotografie recentă cu el sau una mai veche, ea nu a făcut precizări în acest sens. „E conectat! Așteaptă speciala”, a scris Oana Lis, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Vai ce situație! Să nu-l deconectezi! Mulți fac mișto, dar a fost unul dintre cei mai sufletiști primari și nu avea la dispoziție fondurile pe care le au acum”, a comentat un fan.

„E mai bătrân decât faraonii din joc”, a spus altcineva pe Facebook. „Măcar atâta bucurie să aibă și el!😊 Bine …. te are pe tine, dar asta e a 2-a lui bucurie! Multă sănătate!”, a fost reacția altcuiva. Și anul trecut, în 2024, Viorel Lis a fost la păcănele, când a împlinit 81 de ani a sărbătorit la cazinou.

Recomandări Părinţii lui Vlad Pascu, faţă în faţă cu părinţii lui Sebi Olariu, pentru prima oară. Ce s-a întâmplat în sala de judecată de la Curtea de Apel Constanţa

Ce pensie are Viorel Lis, fost primar al Bucureștiului

În 2021, Oana Lis a dezvăluit că fostul primar primea atunci o pensie de 2.000 de lei de pe urma funcției pe care a deținut-o și alți 1.000 de lei de la Asociația Revoluționarilor. În plus, încasa 200 de euro de pe urma unui apartament dat în chirie.

Oana Lis s-a arătat revoltată de acuzațiile cum că ar sta cu Viorel Lis doar datorită banilor săi, când adevărul este cu totul altul. „Nu e un secret. Viorel, după o viață de muncă, are pensie de 3.000 de lei. La un calcul la rece, cam 800 de lei sunt pastilele, extra pe lângă cele subvenționate de stat. Dacă are nevoie de o terapie, de un RMN, alți 700 de lei. Întreținerea, partea lui, 300 de lei, mâncarea pentru un om cu diabet… nu-i ajung 3.000 de lei.

Oamenii nu înțeleg că noi glumim foarte mult și chestia asta că eu trăiesc din pensia lui sunt niște glume foarte proaste sau că îi iau pensia”, a spus ea în urmă cu patru ani, într-o emisiune TV.

Totodată, ea a zis atunci că nu poate munci, că Viorel Lis e dependent de ajutorul ei. „Eu ca psiholog lucrez doar online. Aș putea să mă angajez undeva, dar atunci cine are grijă de Viorel, cine îl spală pe Viorel, cine îi dă de mâncare lui Viorel? Ar trebui să angajez o infirmieră care să aibă grijă de el. Am renunțat la foarte multe lucruri. Nu am mai plecat într-o vacanță în afară de peste 10 ani. Nu stau cu el pentru bani. Unde sunt banii?”, a mai explicat ea.

Istorii electorale În ce parlament medieval european votul unui singur membru putea bloca o decizie luată de majoritate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care este singurul președinte din istoria SUA care a ajuns în funcția supremă fără să fi fost ales nici ca președinte, nici ca vicepreședinte? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară europeană a trecut de trei ori de la dictatură la democrație în secolul XX? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce consta votul cenzitar în Europa secolelor XVIII-XIX? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară parlamentarii nou aleși nu au putut ajunge în Parlament două săptămâni din cauza valurilor prea mari? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News