Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, Virgil Ianțu și-a deschis sufletul și a vorbit despre familia sa. Mulți s-au întrebat de ce prezentatorul nu s-a căsătorit până acum cu partenera sa, însă aceștia au de gând să facă marele pas în curând. Virgil Ianțu a cerut-o pe Roxana Alexandru în căsătorie în urmă cu aproape 17 ani, într-un mod inedit, atunci când a venit pe lume fiica lor.

„E cerută, e acceptată, inclusiv eu sunt acceptat. Ne iubim de 20 de ani și ne cunoaștem de 22 de ani. Am cerut-o frumos de soție. În ziua în care s-a născut Jasmine, eu am pregătit un săculeț pe care i l-am pus la mânuță… și era și un inel și era și un bilețel pe care scria că «Tati este timid și dacă ai vrea să fii soția lui. Fac eu lucrul acesta pentru el». Eram de față și a zis da. S-a bucurat de această cerere. Nu am apucat să ne căsătorim. Ea muncește, eu muncesc”, a mărturisit Virgil în cadrul podcastului.

„Duc o viață de familie cum cred eu că ar trebui să existe”

Nunta vedetei s-ar putea să aibă loc anul acesta sau anul viitor, pentru că încă nu au stabilit data evenimentului. Virgil Ianțu o iubește foarte mult pe Roxana și îi spune de multe ori acest lucru.

„Probabil că o vom face anul acesta, anul viitor, să fie și o stare… Uite ce idee să facem nunta odată cu fiica mea, bună idee! Nu trag de timp. Să nu înțeleagă lumea că îmi duc viața ca… nu vreau să dau exemplu, că vorba aia este cântăreț și antivaccinist. Îmi duc viața ca lumea. Duc o viață de familie cum cred eu că ar trebui să existe. Eu o respect foarte tare și îi spun de un milion de ori că o iubesc, pentru că simt. Uite… o să ne și căsătorim”, a spus prezentatorul.

