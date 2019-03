Actrița a rămas cu amintiri frumoase din perioada în care își petrecea zilele pe platourile de filmare ale celebrelor seriale difuzate la Acasă TV. În prezent, se împarte între teatru și filmări pentru ”Fructul oprit”.

”Mi-a plăcut foarte mult să joc în toate telenovele. Îmi este dor de cei doi mari dispăruți ai noștri Marin Moraru și Gheorghe Dinică. Sinceră să fiu, îmi este dor de Buftea, de toată atmosfera de acolo, de locul ăla, avea ceva anume, de perioada de atunci”, ni s-a confesat actrița. Monștrii sacri despre care vorbește, Dinică și Moraru, ne-au părăsit pe rând, primul în 2009, celălalt în 2016.

”Acum joc la Teatrul Odeon, la Teatrul din Târgoviște și în serialul «Fructul oprit», de la Antena 1. Să sperăm că voi avea sănătate să-mi fac meseria în continuare. Putere de muncă am, dorință am. Îmi iubesc mult publicul și simt că și el pe mine. Ai o mare satisfacție când, deși nu faci un personaj de amploare, lumea te oprește pe stradă. Înseamnă că nu treci neremarcat, adică ți-ai atins scopul”, a mai spus, pentru Libertatea, Virginia Rogin.

Fiul ei a crescut în teatru, dar a ajuns istoric

Marea actriță se bucură că fiul ei nu i-a călcat pe urme. ”El a crescut în culise, ca să spun așa. Îmi știa spectacolele pe dinafară, deci și-a exersat memoria, una dintre calitățile esențiale pentru a fi istoric. Meserie pe care o are astăzi”, ne-a mărturisit ea.

Până când va avea grijă de un nepoțel sau o nepoțică, Virginia Rogin îngrijește cu mult drag animalele de companie. ”Îmi doresc să fiu bunică, dar nu-i pot influența în nici un fel. Viața de imigrant (n.r. – în America) nu este ușoară și ei nu au pe nimeni acolo, dar nu se știe. Pasiunea mea pentru pisici… le iubesc mult, sunt niște făpturi adorabile”, a încheiat ea.

Și prietena ei cea mai bună îngrijește pisici, în lipsa nepoților

Interesant este că buna ei prietenă Carmen Tănase e fix în aceeași situație: ”Mi-ar plăcea să am un copilaș prin casă, nu știu dacă permanent, dar din când în când ar fi comic, așa. Însă nu am vreun regret. Băiatul meu face fix ce vrea și când vrea el. Este un om destul de responsabil”, ne-a mărturisit, cu ceva timp în urmă, actrița, completând că, până la venirea nepoților, își umple timpul cu animalele ei de companie: ”Am la copii cu patru picioare de nu știu ce să mai fac cu ei! Ultimul meu copil este o pisicuță pe care am salvat-o de la moarte. E foarte drăguță”.

