Familia lui Vladimir Drăghia se mărește. Alice Cavaleru este însărcinată a doua oară și va naște în doar câteva luni. Cei doi au fost foarte bucuroși când au aflat că vor deveni părinți din nou. Astăzi, în zi de sărbătoare, Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru au anunțat sexul bebelușului. Micuța Zora va avea o surioară.

„Este fetiță! Zora o să aibă o soră, eu o să fiu mama a două fetițe, iar Vladimir va trebui să se obișnuiască cu energia feminină dominantă din casă. 🤪 Ne bucurăm să împărtășim cu voi această mare bucurie în zi de sărbătoare. Paște fericit vă dorim!”, a fost mesajul transmis de Alice Cavaleru.

„Primul trimestru mi-a fost greață non-stop”

Cei doi tineri părinți au povestit recent când au aflat că familia lor se va mări. Alice Cavaleru este însărcinată în patru luni.

„Eram în Thailanda când am aflat, mi-am făcut un test! (…) Mâncam numai mâncare thailandeză și după ce am aflat, cam la trei zile, s-au instalat grețurile și n-am mai putut să mănânc nimic. Am mâncat doar din meniul pentru copii! (…) A fost foarte diferit față de sarcina cu Zora. Primul trimestru mi-a fost greață non-stop, zi și noapte. Mâncam la 2 noaptea”, a spus soția lui Vladimir Drăghia.





