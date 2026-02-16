Totul a început treptat, fără planuri mărețe, dar cu o curiozitate care s-a transformat în ritual. Fostul concurent de la „Românii au talent” și „Chefi la cuțite” recunoaște că a fost fascinat de puterea invizibilă a mirosului.

A apărut la „Românii au talent” și „Chefi la cuțite”

„Pasiunea mea pentru parfumuri a crescut treptat, pe măsură ce am început să observ cum un miros poate să spună o poveste sau să creeze o stare întreagă”, a spus Vladimir Tătaru.

Alegerea parfumului este pentru el un gest intim, legat strict de starea interioară dintr-o anumită zi. Nu poartă aceeași aromă din obișnuință, ci își adaptează parfumul în funcție de ceea ce simte sau de mesajul pe care vrea să îl transmită.

„Aleg parfumul pentru mine în funcție de starea în care mă aflu, de vibe-ul pe care vreau să-l transmit sau de energia pe care o am într-o zi”, a adăugat artistul.

Aceeași atenție o acordă și atunci când oferă parfumuri cadou. Pentru Vladimir Tătaru, un astfel de dar nu este niciodată întâmplător, ci ales în funcție de personalitatea celui care îl primește: „Pentru cei apropiați, aleg parfumurile gândindu-mă la personalitatea lor, la amintirile și la emoțiile pe care le evocă”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Colecția sa vorbește de la sine. Aproximativ 150 de parfumuri, majoritatea de nișă, alese pentru originalitatea și povestea din spatele lor. Fostul concurent de la „Românii au talent” și „Chefi la cuțite” evită aromele comerciale și preferă creațiile rare, pe care le achiziționează din magazine specializate sau direct de la producători care pun accent pe calitate.

„Prefer parfumurile de nișă sau cele care au o poveste unică, pe care nu le găsești la fiecare colț”, a mai spus acesta.

Vladimir Tătaru preferă notele animalice, lemnoase și orientale

În materie de note, gusturile sale sunt intense și bine definite. Notele animalice, lemnoase și orientale sunt cele care îl atrag cel mai mult, pentru emoția pe care i-o oferă și pentru profunzimea lor: „Pentru mine, parfumul nu este doar un accesoriu, ci o extensie a personalității”.

Departe de dorința de a impresiona sau de a atrage atenția în mod ostentativ, scopul său este unul mult mai personal. „Scopul meu nu este să întoarcă lumea capul pe stradă, ci să mă învălui eu în propria lume utopică”, încheie Vladimir Tătaru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE