Cea de-a treia etapă de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 începe cu meciurile din Grupa B, Bosnia și Herțegovina – Qatar și Elveția – Canada, disputate pe 24 iunie, de la ora 22.00.

Câteva ore mai târziu intră în scenă echipele din Grupa C. Meciul Maroc – Haiti se joacă pe 25 iunie 2026, de la ora 1.00, și va fi transmis de Antena 3.

Tot pe 25 iunie, de la ora 1.00 se joacă și Scoția – Brazilia, partidă difuzată în direct de Antena 1.

Apoi, tot pe 25 iunie 2026 se joacă și meciurile din Grupa A și Grupa E de la Campionatul Mondial de fotbal din acest an, toate partidele fiind transmise în direct de Antena 1 și Antena 3.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pentru următoarele zile

24 iunie 2026

Grupa B, ora 22:00 » Elveția – Canada » Antena 1

Grupa B, ora 22:00 » Bosnia Herțegovina – Qatar » Antena 3

25 iunie 2026

Grupa C, ora 1:00 » Scoția – Brazilia » Antena 1

Grupa C, ora 1:00 » Maroc – Haiti » Antena 3

Grupa A, ora 4:00 » Cehia – Mexic » Antena 1

Grupa A, ora 4:00 » Africa de Sud – Coreea de Sud » Antena 3

Grupa E, ora 23:00 » Ecuador – Germania » Antena 1

Grupa E, ora 23:00 » Curacao – Coasta de Fildeș » Antena 3

26 iunie 2026

Grupa F, ora 2:00 » Japonia – Suedia » Antena 1

Grupa F, ora 2:00 » Tunisia – Olanda » Antena 3

Grupa D, ora 5:00 » Turcia – SUA » Antena 1

Grupa D, ora 5:00 » Paraguay – Australia » Antena 3

Grupa I, ora 22:00 » Norvegia – Franța » Antena 1

Grupa I, ora 22:00 » Senegal – Irak » Antena 3

27 iunie 2026

Grupa H, ora 3:00 » Capul Verde – Arabia Saudită » Antena 3

Grupa H, ora 3:00 » Uruguay – Spania » Antena 1

Grupa G, ora 6:00 » Egipt – Iran » Antena 3

Grupa G, ora 6:00 » Noua Zeelandă – Belgia » Antena 1

28 iunie 2026

Grupa L, ora 00:00 » Panama – Anglia » Antena 1

Grupa L, ora 00:00 » Croația – Ghana » Antena 3

Grupa K, ora 2:30 » Columbia – Portugalia » Antena 1

Grupa K, ora 2:30 » RD Congo – Uzbekistan » Antena 3

Grupa J, ora 5:00 » Algeria – Austria » Antena 3

Grupa J, ora 5:00 » Iordania – Argentina » Antena 1

16-imi de finală 1 și 2 – Duminică, 28 iunie 2026

Locul 2 din Grupa A – Locul 2 din Grupa B (Meciul 73)

Germania – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74)

16-imi de finală 3 și 4 – Luni, 29 iunie 2026

Locul 1 din Grupa F – Locul 2 din Grupa C (Meciul 75)

Locul 1 din Grupa C – Locul 2 din Grupa F (Meciul 76)

16-imi de finală 5, 6 și 7 – Marți, 30 iunie 2026

Locul 1 din Grupa I – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77)

Locul 2 din Grupa E – Locul 2 din Grupa I (Meciul 78)

Mexic – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79)

16-imi de finală 8, 9 și 10 – Miercuri, 1 iulie 2026

Locul 1 din Grupa L – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80)

SUA – Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J) (Meciul 81)

Locul 1 din Grupa G – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82)

16-imi de finală 11, 12 și 13 – Joi, 2 iulie 2026

Locul 2 din Grupa K – Locul 2 din Grupa L (Meciul 83)

Locul 1 din Grupa H – Locul 2 din Grupa J (Meciul 84)

Locul 1 din Grupa B – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85)

16-imi de finală 14, 15 și 16 – Vineri, 3 iulie 2026

Argentina – Locul 2 din Grupa H (Meciul 86)

Locul 1 din Grupa K – Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87)

Locul 2 din Grupa D – Locul 2 din Grupa G (Meciul 88)

Optimi de finală 1 și 2 – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 74 – Câștigătorul Meciului 77 (Meciul 89)

Câștigătorul Meciului 73 – Câștigătorul Meciului 75 (Meciul 90)

Optimi de finală 3 și 4 – Duminică, 5 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 76 – Câștigătorul Meciului 78 (Meciul 91)

Câștigătorul Meciului 79 – Câștigătorul Meciului 80 (Meciul 92)

Optimi de finală 5 și 6 – Luni, 6 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 83 – Câștigătorul Meciului 84 (Meciul 93)

Câștigătorul Meciului 81 – Câștigătorul Meciului 82 (Meciul 94)

Optimi de finală 7 și 8 – Marți, 7 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 86 – Câștigătorul Meciului 88 (Meciul 95)

Câștigătorul Meciului 85 – Câștigătorul Meciului 87 (Meciul 96)

Sfert de finală 1 – Joi, 9 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 89 – Câștigătorul Meciului 90 (Meciul 97)

Sfert de finală 2 – Vineri, 10 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 93 – Câștigătorul Meciului 94 (Meciul 98)

Sfert de finală 3 și 4 – Sâmbătă, 11 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 91 – Câștigătorul Meciului 92 (Meciul 99)

Câștigătorul Meciului 95 – Câștigătorul Meciului 96 (Meciul 100)

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 97 – Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101)

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 99 – Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102)

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzătoarea din Meciul 101 – Pierzătoarea din Meciul 102 (Meciul 103)

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 101 – Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104)

Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.

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