Frumoasa cântăreață și-a întrerupt pentru aproximativ 30 de secunde spectacolul, din cauza numeroșilor țânțari care nu îi dădeau pace. Iar întreaga scenă a fost filmată și postată pe TikTok, acolo unde a adunat rapid peste 2 milioane de vizualizări.

„Îmi cer scuze, dar dacă nu mă dau… Mâine mă dau ăștia la știri. O să țin minte spectacolul ăsta de la Rovinari. Deci mulțumesc din suflet pentru spray-ul ăsta de țânțari. Mulțumesc, mulțumesc. Vai, de nu m-au făcut praf…”, a spus Vlăduța Lupău pe scenă.

Iar din public s-au auzit și două voci. „Și noi vrem” și „Ce bine miroase” au strigat doi fani.

„Din public cineva mi-a dat spray de țânțari”, a scris Vlăduța Lupău peste clipul video care a devenit viral în mediul online. „Mulțam fain. M-ai salvat”, a scris și în descrierea videoclipului.

Înainte de a dezvălui ce s-a întâmplat, artista postase pe TikTok un alt clip video prin care îi întreba pe fani de ce se mișca așa pe scenă, din gesturile ei fiind vizibil că este deranjată de țânțari.

„De ce credeți că am făcut mișcările astea?”, a scris Vlăduța Lupău peste clipul video, iar în descriere a afirmat că nu va uita experiența: „Rovinari, te țin minte”!

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După ce fanii au ajutat-o, Vlăduța Lupău a revenit cu un încă un clip video, care a adunat și acela peste 100.000 de vizualizări. „Rovinari, mulțumesc. Aici deja m-am dat cu spray de țânțari, eram bine”, a scris ea peste videoclip.

„Dovada cântării live”, „Țânțarii nu vă dau pace”, „Are cărnița dulce”, „Și țânțarii de iubesc pe tine” și „Ai consumat tot spray-ul” i-au scris fanii Vlăduței Lupău în dreptul clipurilor video de pe TikTok.

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