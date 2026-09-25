Întrebarea primită de Theo Rose de la fiul ei, Sasha, în vârstă de 3 ani. Artista nu a știut ce să-i răspundă acestuia

Theo Rose și Anghel Damian trăiesc de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au un băiețel pe Sasha, care în această toamnă a început grădinița. Artista și-a amuzat fanii de pe contul de socializare, după ce a dezvăluit ce întrebare i-a pus micuțul în vârstă de 3 ani.

Theo Rose a publicat o scurtă parte din dialogul pe care l-a avut cu Sasha. Băiețelul a întrebat-o pe cea care l-a adus pe lume cât mai durează grădinița, iar șatena nu a știut ce să îi răspundă.

„A treia zi de grădi. Sasha: Cât mai durează? Eu: Ce, mami? Sasha: Grădinița. Eu:...”, a transmis Theo Rose, pe Instagram.

Zilele trecute, Theo Rose a publicat un video în care apărea alături de fiul ei, căruia nu i-a arătat chipul până acum. Vedeta a fost dur criticată pentru gestul ei.

„Am postat un clip în care copilul meu stă în brațele mele, cu fața băgată în mine. Există oameni care au văzut asta și s-au gândit că eu l-am pus să stea așa, ca să nu i se vadă fața. Ceea ce, recunosc, mi-a deschis o lume nouă. Una în care copiii de trei ani primesc indicații regizorale și le și respectă. Așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat.