Întrebarea primită de Theo Rose de la fiul ei, Sasha, în vârstă de 3 ani. Artista nu a știut ce să-i răspundă acestuia

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Theo Rose și Anghel Damian trăiesc de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au un băiețel pe Sasha, care în această toamnă a început grădinița. Artista și-a amuzat fanii de pe contul de socializare, după ce a dezvăluit ce întrebare i-a pus micuțul în vârstă de 3 ani.
Theo Rose a publicat o scurtă parte din dialogul pe care l-a avut cu Sasha. Băiețelul a întrebat-o pe cea care l-a adus pe lume cât mai durează grădinița, iar șatena nu a știut ce să îi răspundă.
„A treia zi de grădi. Sasha: Cât mai durează? Eu: Ce, mami? Sasha: Grădinița. Eu:...”, a transmis Theo Rose, pe Instagram.
Zilele trecute, Theo Rose a publicat un video în care apărea alături de fiul ei, căruia nu i-a arătat chipul până acum. Vedeta a fost dur criticată pentru gestul ei.
„Am postat un clip în care copilul meu stă în brațele mele, cu fața băgată în mine. Există oameni care au văzut asta și s-au gândit că eu l-am pus să stea așa, ca să nu i se vadă fața. Ceea ce, recunosc, mi-a deschis o lume nouă. Una în care copiii de trei ani primesc indicații regizorale și le și respectă. Așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat.
Doar că n-aș mai fi postat filmarea. Pentru că el are libertatea să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște. Și, văzând unele dintre reacțiile de pe aici, bag de seamă că n-am ales chiar rău. Faptul că aleg să nu-i arăt fața nu înseamnă că îl învăț să și-o ascundă. Înseamnă doar că până când va putea hotărî singur DACĂ și CÂT din el vrea să fie al tuturor, hotărâm noi cât din el nu e”, a scris artista pe rețelele sociale.