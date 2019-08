What’s Up a făcut declarații despre divorțul său de cea care i-a fost soție.

Artistul a explicat de ce el și Simina au decis să meargă pe drumuri separate.

„Lumea pare că ar vrea să-mi spună condoleanțe, dar nu știe cum. Toată lumea știe povestea foarte bine. Acest subiect îmi dă o stare neplăcută, pentru că, totuși, sunt 9 ani. Am împărțit și bune, și rele. Ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba… Din iubire, lucrurile s-au transformat în muncă. Ajungeam acasă, vorbeam despre muncă. Ne-am iubit mult, de-aia ne-am și căsătorit, visam să facem copii. Era un soi de obișnuință, dispăruse cumva magia aia. Ne certam pe orice. Vorbeam numai despre lansări, despre muncă, dispăruse dragostea. Nu sunt nici primul, nici ultimul. Îi doresc tot binele din lume. E fată deșteaptă, își va găsi drumul, așa cum o voi face și eu”, a declarat artistul, potrivit wowbiz.ro.

Muzicianul a mărturisit că decizia de a se separa nu a fost una ușoară nici pentru el, nici pentru Simina.

„Am simțit nevoia să anunț că s-a terminat. Am zis că e cazul să fac anunțul. Ne-am mutat, ne-am luat chirii separate. Când ne-am separat, acum două luni și jumătate, am intrat în studio și doar asta am făcut, muzică. Între mine și Simina… a degenerat situația pentru că… Noi am construit împreună acest proiect și, la un moment dat, numai despre asta vorbeam. Cred că ăsta a fost motivul. Era numai despre asta. Ne concentram pe proiectul What’s Up și uitasem de Simina și Marius. Am hotărât să se termine și lucrurile s-au terminat ușor. Nu a fost adio cu lacrimi, ca în Titanic. E greu, nici nouă nu ne-a fost ușor. Mai avem multe de trăit”, a mai spus el.

Luna aceasta, What’s Up și Simina au decis să se despartă. Cei doi au devenit un cuplu în urmă cu nouă ani și s-au căsătorit în august 2016, nași fiindu-le Andra și Cătălin Măruță.

