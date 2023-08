What’s UP nu poate să aibă permis de conducere. De ce i s-a interzis: „Sunt dependent de taxi”

„Taxi, du-mă unde vrei”, e melodia pe care de ani o cântă Whats UP, care recunoaște că circulă des cu taxiul, căci din cauza problemelor de vedere pe care le are nu poate conduce.

„Sunt dependent de taxi, practic Dumnezeu mi-a dat piesa asta pentru că știa că nu o să am carnet niciodată, pentru că nu văd prea bine. De fiecare dată când iau taxiul primesc gluma asta: «Pot să te plimb pe unde vreau?», și mereu trebuie să-i rog frumos să mă ducă acasă. Mă mai plimbă câteodată, alteori mă lasă acasă”, a recunoscut artistul.

„Nu mă pun contra și să schimb părerea Domnului”

El a explicat că s-ar putea opera la ochi, însă nu își dorește să facă asta. „Atât timp cât Dumnezeu m-a lăsat așa, încerc să nu mă pun contra și să schimb părerea Domnului, el știe mai bine de ce m-a lăsat fără un ochi. Sunt un om foarte agitat și decât să fac vreo belea cu mașina pe stradă mai bine stau cuminte”, a mai zis artistul, care pregătește în această perioadă și multe proiecte muzicale.

„Am colaborări și cu Florin Salam, Adrian Minune, Bogdan de la Ploiești și cu Jador. Eu sunt genul de om care iubește toate taberele. Indiferent de gustul oamenilor, eu atât știu, că pe acest pământ oamenii sunt diferiți, au gusturi diferite, iar mie îmi place să-i bucur pe toți”, a mai declarat Whats UP pentru Click.

Cum i-a schimbat Andra viața lui Whats UP

Deschis și direct, talentat și cu hituri în repertoriu care au ocupat primul loc în topurile muzicale din România, cu zeci de milioane de vizualizări, Whats UP este cu siguranță unul dintre cel mai bine cotați artiști din țară.

Renumitul cântăreț a oferit un interviu la începutul acestui an, la „Teo Show”, după o lungă perioada în care acesta a dispărut din lumina reflectoarelor. Drumul spre celebritate, de la Marius Ivancea, copilul pasionat de muzică, la Whats UP a început la doar 8 ani, când acesta a compus primele lui versuri. Cinci ani a mai târziu a intrat într-un studio de înregistrări și s-a îndrăgostit iremediabil de muzică.

„Într-o zi a venit Andra să asculte niște piese, a auzit-o și pe a mea și așa mi s-a schimbat viața cu totul”, a povestit artistul despre un moment de cotitură al carierei sale.

„Am terminat liceul și m-am băgat la două facultăți, și, după doi ani, în paralel, mergeam și la muncă…”

Whats UP a fost vreme de mulți ani textier la un post TV de muzică, unde a lucrat din pură pasiune, o pasiune care l-a făcut să pună școala pe locul doi, după cum a povestit acesta. Însă tatăl său a fost și de acea dată lângă el să îi dea cel mai bun sfat, acela de a acorda atenție învățăturii.

„La un moment dat s-a închis acel post TV și cumva i-am dat dreptate lui tata. Norocul meu că eram în clasa a XII-a și am reușit să redevin tocilarul care eram până în clasa a VI-a. Am terminat liceul și m-am băgat la două facultăți, și, după doi ani, în paralel, mergeam și la muncă…”, adaugă acesta.

Artistul a mai mărturisit în cadrul interviului de la „Teo Show” că primul său job s-a desfășurat la o terasă din București, acolo unde debarasa mesele; motivul pentru care muncea acolo era unul simplu, avea nevoie de bani. „Până la 15-16 ani începi să îți dorești și tu să mergi la un film”, a rememorat acesta despre acea perioada îndepărtată.

