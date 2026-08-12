Directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan, a anunțat că joi dimineața va începe procedura de oprire controlată a reactorului. Debitul scăzut al Dunării și prognozele hidrologice nefavorabile fac imposibilă menținerea funcționării centralei în condiții normale de siguranță.

Deficit de 1.400 MW pe o piață deja sufocată de importuri

Scoaterea din funcțiune a Unității 2 înseamnă că România trebuie să identifice rapid surse alternative, din producție internă sau din import, pentru a acoperi cota de 22% din necesarul național pe care Cernavodă o livra în rețea.

Spre deosebire de perioadele normale, oprirea vine într-un moment critic: România se confruntă deja cu un deficit structural și importă masiv energie electrică pentru a acoperi orele de vârf.

Dispariția a încă 1.400 MW din rețeaua națională va accentua presiunea pe prețurile de pe piața regională, afectând direct capacitatea de achiziție a statelor vecine.

Deși compania de stat de peste Prut, Energocom, nu are un contract direct de livrare fermă cu Nuclearelectrica, ci doar un contract-cadru ce permite achiziții punctuale în funcție de disponibilitate, efectul de domino este inevitabil.

Republica Moldova depinde aproape integral de lichiditatea și disponibilitatea energiei de pe piața regională, tranzacționată pe intervale orare.

Coridorul ucrainean, colacul de salvare pentru România și Republica Moldova

Diminuarea cantităților de energie disponibile pe piața pentru ziua următoare reduce șansele Energocom de a securiza volumul necesar de curent la prețuri accesibile.

Un detaliu important arată însă cât de strâns legate sunt cele două sisteme: la începutul acestei luni, când România s-a confruntat cu un deficit brusc de energie, Energocom a sărit în ajutorul rețelei de la București, facilitând importul de energie din Ucraina prin tranzitarea teritoriului moldovean.

Acest coridor energetic prin Republica Moldova rămâne funcțional și reprezintă una dintre puținele căi prin care România va încerca să își acopere deficitul în zilele următoare.

Totuși, în aceste condiții extreme, capacitatea României de a sprijini direct Chișinăul, așa cum a făcut-o repetat de la izbucnirea războiului din Ucraina, este sever limitată.

În cazul în care deficitul regional se adâncește, autoritățile din Republica Moldova au la îndemână doar câteva opțiuni dificile:

  • Achiziția de energie direct din Ucraina, doar în măsura în care rețeaua ucraineană dispune de excedente exportabile.
  • Cumpărarea de „energie de avarie”, ale cărei costuri sunt de până la trei ori mai mari în orele de vârf față de prețul pieței.
  • Aplicarea unor planuri de deconectări eșalonate (sistem insular) pentru protejarea rețelei de suprasolicitare.

Deși Energocom a reușit până acum să achiziționeze energia necesară de pe piața pentru ziua următoare, au existat deja zile în această lună în care s-a apelat la energia de avarie.

La fel ca în România, apelurile repetate ale autorităților către populație de a economisi curentul în orele de vârf au avut un efect paradoxal, consumul înregistrând creșteri.

Criză dublă la Chișinău: alerta energetică se suprapune peste cea hidrologică

Situația energetică vine pe fondul unei crize de mediu fără precedent peste Prut. Guvernul de la Chișinău a declarat la sfârșitul lunii iulie stare de alertă în domeniile energetic și hidrologic, iar de atunci indicatorii s-au înrăutățit constant.

Nivelul râului Nistru, sursa primară de apă potabilă pentru 80% din populația Republicii Moldova, a scăzut la cote alarmante. Autoritățile au fost fortate să reducă deversările din lacul de acumulare la pragul minim de 75 de metri cubi pe secundă, într-o încercare de a drămui rezervele rămase.

„Tot ce trebuie să facem acum este să conservăm rezerva de apă pentru o perioadă cât mai lungă, astfel încât să ajungem în perioada ploilor de toamnă și să fie, cumva, restabilită”, a spus Gheorghe Hajder, ministrul Mediului din Republica Moldova, în ședința de Guvern de miercuri.

Evoluția din orele următoare depinde direct de capacitatea sistemelor energetice din România și Ucraina de a compensa lipsa Unității 2 de la Cernavodă, dar și de condițiile meteorologice care continuă să pună la încercare infrastructura critică din regiune.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Unica.ro
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
GSP.RO
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
Lionel Messi, mesaj sfâșietor după decesul tatălui său: „De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună?”
GSP.RO
Lionel Messi, mesaj sfâșietor după decesul tatălui său: „De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună?”
Parteneri
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
Libertateapentrufemei.ro
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Adevarul.ro
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
LIVE / David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Când începe cursa pentru aur și cine transmite la TV
Fanatik.ro
LIVE / David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Când începe cursa pentru aur și cine transmite la TV
Incendiu provocat intenționat lângă Ambasada României din Berna. Poliția Cantonală a deschis o anchetă
Financiarul.ro
Incendiu provocat intenționat lângă Ambasada României din Berna. Poliția Cantonală a deschis o anchetă
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani
ObservatorNews.ro
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
GSP.ro
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
Sondaj BOMBĂ în Marea Britanie! Românii, printre naționalitățile pe care britanicii le vor cel mai puțin
Mediafax.ro
Sondaj BOMBĂ în Marea Britanie! Românii, printre naționalitățile pe care britanicii le vor cel mai puțin
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
De ce ar fi fost înlocuită, de fapt, Denise Rifai cu Cătălin Măruță la Antena 1. Motivul din spatele schimbării
Redactia.ro
De ce ar fi fost înlocuită, de fapt, Denise Rifai cu Cătălin Măruță la Antena 1. Motivul din spatele schimbării
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii
KanalD.ro
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii

Politic

Parteneri
Antrenorul din SuperLiga care l-a impresionat pe patronul FCSB. „Îți dai seama după cum vorbește”. Exclusiv
Fanatik.ro
Antrenorul din SuperLiga care l-a impresionat pe patronul FCSB. „Îți dai seama după cum vorbește”. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online