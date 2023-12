Zanni se pregătește să participe din nou la Survivor România, însă de această dată în sezonul All Stars. Câștigătorul din 2021 spune că acum lucrurile s-au schimbat pentru el și că nu mai este interesat de faimă.

„3 ani de zile am reflectat asupra experienței Survivor. Cărămida care mi-a schimbat viața total, care m-a și clădit ca bărbat. Indiferent de rezultat, nu cred că am adversar în Supraviețuire, jocul în care ultimul câștigă. Am renunțat la mândrie, nu mai fug după faimă, însă vreau să vin cu trofeul acasă. Scopurile mele sunt nobile, principiile mele sunt de necontestat. După 26 de ani de frustrări și neajunsuri, am văzut că Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am sperat. Am profitat de fiecare semn și am stat departe de vicii și superficialități. Nu știți despre mine nici muzică, nici dansuri, nici vedetisme. Despre mine știți adevărul! Sărbători fericite! Sănătate la familie!”, a fost mesajul postat de Zanni pe pagina sa de Instagram.

Zanni a câștigat Survivor România 2021

Zanni a câștigat „Survivor România” 2021. După mai bine de șase luni de competiție în Republica Dominicană, trofeul și premiul în valoare de 50.000 de euro au ajuns în mâinile învingătorului. Acesta a făcut primele declarații.

În marea finală din 10 iulie 2021 de la „Survivor România”, Zanni s-a duelat cu Andrei Dascălu, cel care a făcut furori la ultimul joc, a demonstrat că după luni întregi de competiție e într-o formă de invidiat. Din păcate, Andrei a primit mai puține voturi din partea publicului și a pierdut marele premiu.

Povestea emoționantă de viață a lui Zanni, câștigătorul Survivor România 2021

Viața lui Zannidache nu a fost deloc ușoară sau mai bine spus i-a fost cumva potrivnică. Zannidache a avut noroc atunci când Alex Velea l-a luat sub aripa lui, recunoscând în el un potențial talent.

Până să ajungă să colaboreze cu Velea, tânărul a avut un parcurs greu și nu îi e teamă sau rușine să recunoască asta. Părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia. Zannidache a crescut în condiții greu de imaginat.

„Am stat într-un centru de copii până la 6 ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar măcar diferența dintre fete și băieți.

Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, a povestit Zannidache, potrivit Kanal D.

Când începe Survivor All Stars 2024

Din 16 ianuarie, 10 Faimoși și 10 Războinici pornesc în sezonul suprem, Survivor All Stars, la PRO TV și pe VOYO. În 2024, concurenții din sezoanele anterioare se întorc pe traseu, cu un singur scop – să câștige fiecare probă și să meargă până la capăt. Un nou sezon, reguli diferite.

