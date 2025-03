Zanni, al cărui nume real este Alexandru Adrian Zănoagă, este un tânăr artist și personalitate publică din România, cunoscut în special pentru participarea sa la reality show-ul „Survivor România”. De-a lungul timpului a lansat melodii care au avut impact pe Youtube, iar acum el și-a arătat dorința de a se implica în proiecte de caritate și de a oferi sprijin celor care trec prin situații similare cu a lui, căci acesta a crescut la orfelinat.

Invitat în podcastul „Din vorbă-n vorbă”, Zanni a dezvăluit că a decis să își schimbe religia. „Este un termen corect (n.r. că te-ai pocăi), dar pe care lumea nu îl înțelege. Scrie în Biblie să te pocăiești (…) Să te pocăiești înseamnă să îi ceri lui Dumnezeu să îți ierte păcatele, să o iei pe calea asta mai curată. Eu asta vreau. Vreau să mă pocăiesc, nu m-am pocăit.

E important să îți schimbi stilul de viață, pentru că dacă te vedeai cu 100 de femei, e important să rămâi doar la o femeie. Eu mă vedeam cu 1000 de femei, te rezumi la una”, a declarat Zanni pe Youtube.

Totodată, el a vorbit și despre situația lui dificilă având în vedere că a crescut la orfelinat. „Eu, până în clasa a IX-a, când am avut eu curaj să spun, că am avut curaj în clasa a IX-a și le spun tuturor că eu nu am părinți că mă întrebau de părinți și eu am zis că nu stau cu părinții, că nu am părinți, dar nu am zis din prima că stau la cămin. Eu am zis că nu am părinți și vedeau ceva cool în treaba aia, la cum o ziceam eu din prima”, a mai povestit Zanni.

Cine e mama biologică a lui Zanni

Invitat în podcastul lui Bursucu, el a vorbit pentru prima oară despre mama lui biologică. Și despre tatăl lui a spus câteva cuvinte, căci nu l-a întâlnit niciodată. „Adevărul (n.r. – că mama lui l-a părăsit) l-am aflat cu mult timp înainte. Mă întreba toată lumea și era prea mult să le zic.

Pe mama mea am văzut-o de 2-3 ori în viață. Pe tatăl meu nu l-am văzut niciodată și nu știu dacă el știe ceva despre existența mea. Nici nu am vrut să sap să aflu, pentru că mama mea are probleme. Îmi e și ciudat să-i zic mama. Mama mea este mama Teo (n.r. – asistenta maternală). Mama mea biologică are probleme. (…) Pe ea o cheamă Venus. Suntem din Grecia. Eu sunt Zannidache, iar ea, Venus”, a declarat Zanni pe YouTube.

Cum a fost viața lui Zanni la orfelinat

Viața lui Zannidache nu a fost deloc ușoară sau mai bine spus i-a fost cumva potrivnică. Zannidache a avut noroc atunci când Alex Velea l-a luat sub aripa lui, recunoscând în el un potențial talent la muzică. Până să ajungă să colaboreze cu Velea, tânărul a avut un parcurs greu și nu îi e teamă sau rușine să recunoască asta. Părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia.

Zannidache a crescut în condiții greu de imaginat. „Am stat într-un centru de copii până la 6 ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar măcar diferența dintre fete și băieți.

Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, a povestit Zannidache într-un alt interviu, la Kanal D.

