Ziua Star Wars, celebrată la nivel global. „Războiul Stelelor” împlinește astăzi 44 de ani

Primul film „Star Wars”a apărut în 1977, când George Lucas a inventat „o galaxie foarte foarte îndepărtată”, înțesată cu intrigi politice, dictatori nemiloși și eroi care au astăzi culte aproape religioase la nivel global, așa cum este cazul lui Luke Skywalker.

Deși filmul a apărut în cinematografe în data de 25 mai, ziua Star Wars este pe 4 mai datorită unui joc de cuvinte: May the 4th (4 mai – n.r.) sună aproape la fel cu prima parte a sintagmei „May the Force be with you” (Forța fie cu tine – n.r.), o propoziție celebră din film.

Fenomen global

Primul film din serie, „Star Wars: A New Hope” („Războiul Stelelor: O nouă speranță”), din 1977, a devenit un adevărat fenomen pe întreaga planetă, datorită poveștii bazate pe mituri religioase combinate cu science fiction și mulțumită efectelor vizuale extraordinare.

Acestea au fost dezvoltate special pentru această peliculă și au intrat în istoria cinematografiei.

În fapt, oamenii plecau de la serviciu ca să vadă filmul, provocând pierderi companiilor și în economia americană, în vreme ce elevii și studenții chiuleau din același motiv.

Una dintre cele mai profitabile francize

Darth Vader – personaj central din „Star Wars” | Foto: Shutterstock

În total, primul film a strâns 775 de milioane de dolari, având cele mai mari încasări la acel moment, până la apariția filmului „ET” (1982), când Steven Spielberg l-a detronat pe George Lucas.

Ajustat cu inflația, primul film „Star Wars” a avut încasări de 3,07 miliarde de dolari și se clasează pe locul al patrulea la nivel global.

În total, Lucasfilm – studioul lui George Lucas – a realizat 11 filme în universul Star Wars, un serial, mai multe serii de animație și nenumărate benzi desenate și jocuri video.

Filmele din franciză au avut încasări totale de 10,3 miliarde de dolari de-a lungul timpului, conform site-ului de profil The-Numbers.com.

Doar franciza Marvel a avut încasări mai mari cu filmele sale, conform CNBC, acestea adunând 22,59 de miliarde de dolari până la acest moment.

În anul 2012, Disney a cumpărat Lucasfilm, cu 4 miliarde de dolari.

George Lucas este acum miliardar, având o avere estimată la 7,3 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Inspirat din „Dune”?

Una dintre sursele de inspirație pentru Star Wars ar fi fost romanul „Dune”, al scriitorului american de SF Frank Herbert și apărut în anul 1965. „Dune” a câștigat nenumărate premii și este cel mai vândut roman din istorie.

În fapt, chiar Frank Herbert a acuzat copierea unor elemente, afirmând în presa vremii că se abține să nu-l dea în judecată pe George Lucas.

În romanul său, planeta deșertică Arakis seamănă cu Tatooine, Luke Skywalker seamănă cu Paul Atreides, eroul din „Dune”, un imperiu crud există în ambele, o prințesă Alia există în Dune față de Prințesa Leia din Star Wars.

În fine, călugărițele Bene Gesserit foloseau Vocea pentru a manipula alte persoane, în vreme ce în „Războiul Stelelor” Cavalerii Jedi foloseau „Forța” pentru a le controla.



Frank Herbert acuza în ziarul Eugene Register Guard din 1 decembrie 1977 că George Lucas a copiat elemente din „Dune” în „Războiul Stelelor”

Frank Herbert a scris în total 5 cărți, iar fiul său Brian și scriitorul Kevin J. Andersson au continuat cu alte povești în același univers.

Frank Herbert a murit în anul 1986. Un film „Dune” a apărut în anul 1984, iar un altul va apărea în acest an, realizat de studioul Warner Bros.

Citeşte şi:

Un cercetător de la Cambridge a făcut portretul extratereștrilor: sunt simetrici, sociali, au limbaj și tehnologie. „Să bei un ceai cu vecinul extraterestru ar putea fi posibil”

INTERVIU | Regizorul Zack Snyder povestește fabuloasa istorie a filmului cu supereroi Justice League, refăcut la cererea fanilor: „Ce meta a devenit totul”

„Avatar” a redevenit filmul cu cele mai mari încasări din istorie

PARTENERI - GSP.RO Scandal imens în gimnastică. Zeci de ani de orori au ieșit la iveală: „Mă abuza cu mama în cameră”

Playtech.ro BOMBĂ! Raed Arafat, dat afară din Facultatea de Medicină. ADEVĂRUL despre el a ieșit la iveală de Paște

Observatornews.ro Danemarca exclude vaccinul Covid-19 Johnson & Johnson din programul de vaccinare, după ce a renunţat şi la AstraZeneca

HOROSCOP Horoscop 4 mai 2021. Peștii au multe de planificat și de făcut, iar dorința de mișcare e la cote maxime

Știrileprotv.ro Când pică Paștele în 2022. Calendar complet până în 2030

Telekomsport Fără precedent! Cum salvează Ion Ţiriac un brand uriaş din România ajuns la pământ: "Nu are voie să dispară. Sunt totalitar"

PUBLICITATE Despre trenduri în modă și stil. Patru femei, șapte întrebări.(Publicitate)