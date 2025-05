Egy magyarellenes nyilatkozatairól ismert jelölt lehet Románia következő elnöke

Mint az első forduló eredményei után írt elemzésünkben is megjegyeztük, az, hogy az elnökválasztás második fordulójába Simion személyében egy szélsőjobboldali jelölt is bejutott, nagy hasonlóságot mutat a 2000-es elnökválasztással, amikor a második fordulóban szintén egy szélsőjobboldali jelöltre, az azóta már lényegében megszűnt Nagy-Románia Párt elnökére,

Corneliu Vadim Tudorra lehetett szavazni – Tudor akkor végül csak a szavazatok egyharmadát szerezve csúnyán kikapott.

Simion egyáltalán nem olyan politikus, mint Tudor 2000-ben, és a szélsőjobboldali AUR elnöke is megcélozta a magyar szavazókat, hogy május 18-a után ő költözhessen be a Cotroceni-palotába.

A korábban focihuligánként és szélsőjobboldali, Nagy-Romániáért harcoló politikai aktivistaként megismert Simion már az első forduló előtt és azóta is próbálja magát korábbi nyilatkozatai helyett jóval moderáltabb jelöltnek bemutatni, hogy Dan ne tudjon egyszerűen a szélsőjobboldali jelző kántálásával összehozni egy őt ellenző választási koalíciót.

Simion próbál szorosabb kapcsolatot kialakítani a magyar kormányfővel

Az, hogyan próbálja magát Simion a korábban róla kialakított politikai karakterét moderáltabbnak bemutatni, jó példája az első forduló után az Euronewsnak adott interjúja.

Az interjú során Simion magát eurorealistaként jellemezte, amivel lényegében csak más szóval írta le a mélyebb európai integrációt ellenző euszkeptikus nézeteit, valamint hangsúlyozta, hogy pártja, az AUR annak az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártcsaládnak a tagja – egyben ő az alelnöke –, aminek meghatározó pártja az Olaszországban kormányzó Giorgia Meloni vezette Fratelli d’Italia vagy a 2023-as lengyel parlamenti választásokat megelőző nyolc évben Lengyelországot vezető PiS – utóbbi egyik emblematikus figurája, Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnök még a kampányidőszak előtt Bukarestben is járt Simion érdekében.

Simion ezzel azt akarja hangsúlyozni, hogy pártjának szövetségesei saját országaikban mainstream pártnak számítanak, valamint az európai politikában is meghatározóak, sőt, még azt is kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnöknek és a Republikánus Pártnak a természetes szövetségesei Romániában az AUR – Donald Trump Jr. még Bukarestben is járt nála a kampány során –, így az AUR ideológiája, szakpolitikai nézetei nem a politikai mainstreamtől elrugaszkodott vágyálom, hanem sok országban a meghatározó politikai erő.

Simion elismerően beszél Orbán Viktor magyar miniszterelnökről, valamint kettejük lehetséges együttműködésének fontosságát hangsúlyozza.

A BBC-nek adott interjújában például kijelentette, hogy a magyar kormányfővel együttműködnének az illegális migráció, valamint a demográfiai problémák megoldásán, ahogy közösen lépnének fel – a Közép- és Kelet-Európában egyébként értelmezhetetlen – woke- és neomarxista ideológiákkal szemben, hiszen ezek fontosabbak, mint a múlt szerinte már lezárt kérdései.

Simion nemcsak szavakkal próbál szorosabb kapcsolatot kialakítani a magyar kormányfővel

Ráadásul az Euronews úgy értesült, Simion nemcsak szavakkal próbál szorosabb kapcsolatot kialakítani a magyar kormányfővel, hanem kampánystábjának több tagja is kapcsolatban áll a magyar kormánnyal, hogy lehetőleg Orbán támogatását is elnyerjék a második fordulóra.

A magyar miniszterelnöktől kapott támogatási pecsét ugyanis sokat segíthet Simionnak abban, hogy ha nem is feltétlenül szavaznak le rá a magyar kisebbség tagjai, de legalább annyira nem is fogják Simiont ellenezni a második fordulóban, hogy elmenjenek ellene szavazni, miközben a hátrányban lévő Dannak jóval nagyobb szüksége lenne a magyar szavazatokra.

Orbán Viktor múlt héten a Tihanyi Apátságban elmondott beszédében ha nem is teljes támogatásáról biztosította Simiont, mindenesetre elismerő szavai az ő politikájának az elfogadását, valamint a magyar szavazók számára lehetséges elnökségének a tudomásulvételét szolgálta, miközben egyébként az RMDSZ és a történelmi erdélyi magyar egyházak a Simion elleni szavazásra buzdítanak.

