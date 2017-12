În cel de-al doilea episod al serialului „Români până la morte” mergem la Piatra Neamț, unde birocrația a distrus o familie. Documentele care anunțau moartea unui bărbat plecat la muncă în Grecia au fost rătăcite timp de șase ani. În toată această perioadă, rudele l-au așteptat acasă. Au crezut că a vrut să rupă legătura cu familia, că a fost arestat, dar nu s-au gândit la moarte. Drama familiei continuă şi astăzi. Încă nu a aflat unde este înmormântată ruda lor şi nici cine se face vinovat de faptul că au aflat atât de târziu despre deces.

Notă: Sora victimei a acceptat să vorbească despre această tragedie, dar a preferat să o facă sub protecția anonimatului. Nu a dorit nici dezvăluirea identității fratelui său. În cadrul acestui reportaj vom folosi nume fictive, dar vom prezenta documente autentice din România și Grecia.

Andrei și-a găsit sfârșitul pe o plantație de măslini din Grecia. Singur. Departe de familie și de țara lui. Era trecut de prima tinerețe și nu-și găsise un loc de muncă stabil în România. Obișnuia să plece frecvent din țara pentru a face rost de bani. Ultimul voiaj l-a făcut în regiunea Kalamata-Peloponez (harta). Familia a pierdut legătura cu el în octombrie 2011.

” Ultima dată când am vorbit cu el la telefon eram în Iaşi, plecați în vizită cu bagaj pentru băiat (fiul ei, nepotul bărbatului decedat, n.r.), intra în primul an de studenție. Era foarte fericit că şi-a găsit un loc de muncă, că este printre români, că şi-a găsit serviciu la cules de măsline. Am vorbit cu el duminică, undeva în jurul orei 12, 12 şi jumătate. După care, dintr-o dată, nu a mai vorbit nimic. La telefon nu a mai răspuns şi nu am mai putut da de el deloc”, își amintește sora decedatului.